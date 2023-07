TODOS X LAS FLORES “puso primera” ante un salón colmado de público

En un salón totalmente colmado por familiares, funcionarios, adherentes y vecinos en general, se estiman unas 250 personas ya que hubo parte del público que siguió el acto desde afuera de las instalaciones, “Todos x Las Flores” en Unión por la Patria presentó oficialmente su lista de precandidatos para las próximas “PASO” de Agosto.

Tras la presentación individual de cada uno de los integrantes hicieron uso de la palabra Maricel Renero y Federico Dirazar (precandidatos a consejeros escolares) y Mariángeles Basile y Fabián Blanstein (precandidatos a concejales). Por último, el cierre estuvo a cargo del Ingeniero Gelené a quien se lo vió eufórico y emocionado al mismo tiempo.

Marisel Renero 2º precandidata a consejera escolar: “hace 4 años que estoy en la gestión, una gestión que es maravillosa. Me gusta trabajar por la educación, mi compromiso es poder trabajar por todas las escuelas, hoy tenemos en ejecución la tan ansiada obra de centro de formación integral, algo tan deseado. Muchísimas obras por hacer, necesitamos que nos acompañen, tenemos los recursos, tenemos el apoyo, y lo vamos a lograr”.

Federico Dirazar, 1º precandidato a consejero escolar: “Quiero agradecer a la gente que pensó en mi para esta posibilidad. Mi experiencia la voy a volcar para seguir trabajando para que todas las instituciones sigan creciendo, fortalecer la construcción. Le pido a toda la comunidad que sigan acompañando el proyecto de Gelené y su equipo en Las Flores nos solo va a ser infraestructura, salud, educación, seguridad, deporte, cultura, seguir trabajando en la inclusión, para todos los florenses”.

Mariangeles Basile, 2º precandidata a concejal: “estoy muy contenta de trabajar desde el 2003 con Alberto, pase por distintas áreas, también en el concejo deliberante. Tenemos que honrar la cosa pública y eso es lo que nos da estar al lado de Alberto y todo su equipo. A las palabras se las lleva el viento, pero a las obras las podemos tocar y eso nos da Alberto Gelene, nos da políticas públicas de cultura, educación, libertad para poder gestionar, traer cosas….Tenemos que votar a gobiernos que amplíen derechos. Y está a la vista que este gobierno amplió derechos…así que vamos Todos por Las Flores”

Fabian Blanstein, 1° precandidato a concejal: “me incorporé en el 2008 en la secretaria de deportes y desde ahí me fui vinculando con otras áreas y con la política. Soy un agradecido y un bendecido porque me tocó acompañarlo desde ese tiempo a esta parte en lugares de muchísima responsabilidad institucional. No es fácil reemplazar a Gelene como jefe comunal aunque sea por corto tiempo, pero él me transmitió esa confianza…Vamos por las cosas que faltan, a pesar q es un gran realizador, queremos ir por más acciones por nuestra ciudad, por eso tenemos que seguir acompañando este proyecto político que nuevamente se pone a disposición de nuestro pueblo”.

Alberto Gelené, precandidato a intendente: quiero agradecer a dios en primer lugar y al acompañamiento de mi familia, con felicidad, con alegría, con compromiso así hemos podido realizar y llevado adelante todo lo que este tiempo ha transcurrido. También agradecer a los integrantes de nuestra lista que se pusieron a disposición y todos van a tener un rol importante más allá de los resultados.”

Con un repaso por toda su gestión y las obras realizadas. En el sector industrial planificado son 50 ha se han comprado. Y en muchas quintas ya hay proyectos de conjuntos habitacionales, Así como poner en valor la generación de tierra para muchas familias que quieren arraigarse en nuestra ciudad. Tenemos muchos proyectos que no hemos podido terminar en este tiempo, a pesar de todo lo que hemos hecho. Por eso tengo la energía, y la fuerza necesaria para llevarlo adelante, le pido a dios que me de salud y a todos que me acompañen.

Este es un desafío y tome esta decisión de ser la última y quiero hacer la transferencia generacional, para que jóvenes y personas con experiencias, los vecinos que trabajan tanto en instituciones, en cada lugar, se incorporen a este proyecto de gobierno de trabajo que es de todos, porque para tener un futuro como el que queremos, ese futuro tenemos que trabajarlo entre todos porque todos somos Las Flores”.

Audios precandidatos: