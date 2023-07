Escribano Ramón Canosa, ex intendente: “en el 2015 si no juntaba a toda la oposición no ganaba la elección”

En el mediodía de voces conversamos con el Escribano Ramón Canosa, ex intendente municipal (período 2015-2019), quien analizó la actualidad política local y cómo es su participación, si la hay, en estas elecciones 2023.

Referenciado con Cristian Ritondo, de Juntos por el Cambio, quien es precandidato a primer diputado por la provincia de Buenos Aires, en la línea que presenta a Patricia Bullrich como precandidata a presidente. “En lo local no intervengo pero no significa que no opine”, dijo el ex intendente. “Yo trabajo para que Ritondo sea diputado, y después me han encomendado tareas como ser acompañar a Clarisa Armando en su candidatura en Villa Gesell, a Daniel López en el Partido de la Costa, Lucas IturrI en su candidatura a concejal en Lezama. La tarea de acompañar, asesorar en todo lo que se necesite, en la logística, en el plan de gobierno”, y como agregó, su función es volcar toda la experiencia que tiene en campañas en estos municipios.

Sobre su participación en Las Flores para estas elecciones no se dio porque “no desean que yo participe”, remarcó el ex intendente asegurando también que después de agosto, de octubre se verá como es la situación en lo local, “los resultados son los que terminan dando la razón”. Y señaló la importancia de las PASO, cuando hay internas sobre todo, “hay que hacer una buena lectura, y ser muy cauteloso con esos resultados. Yo, después de las PASO, en el 2015 si no juntaba a toda la oposición no ganaba la elección”, afirmó a modo de ejemplo.

En cuanto a la gestión Gelené y a la nueva precandidatura del ingeniero, Canosa opinó, “si está desgastado como dicen no lo sé, yo miraría como votante los hechos, que es lo que le importa al ciudadano, que las cosas se hagan”. E hizo un repaso de los gobiernos desde los 80 a la fecha, hubo una gestión radical desde el 87 al 2003, después hubo un gobierno peronista, cortada con alguien que vienen del peronismo, del 2003 a 2023 y la verdad que hay un antes y un después. La verdad es que en los 4 años míos hubo continuidad de obras”, afirmó.

Y en el mismo tono, repasando su última participación en las elecciones legislativas –fue candidato en el 5to. lugar de la lista Adelante-Juntos—y ante la posibilidad de llegar nuevamente al concejo deliberante por renuncia de alguno de los actuales concejales, Ramón Canosa manifestó su intención de ingresar si le tocara. “Asumiría sí. Es el compromiso que asumí yo, es una responsabilidad, es una carga publica, no es tan liviano, por respeto los que me eligieron yo lo hago, y lo hago con la misma responsabilidad de siempre”. Al respecto agregó que es de los que se sienta a hablar con todo el mundo, “cuando hay algo con lo que no coincido no pego un portazo y me voy para siempre, yo converso y hablo con todos”.

Podes escuchar la entrevista nuevamente a través de este link