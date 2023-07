PADEL: PRESENCIA FLORENSE EN EL PROVINCIAL DE TANDIL

Nehuén Giacoia e Ian Barragán (Olavarría) obtuvieron el subcampeonato provincial de padel de la categoría Sub 12 “C” (6°) que se desarrolló el pasado fin de semana en Tandil, siendo clasificatorio para el Nacional que tendrá lugar en agosto en La Plata.

Con respecto a la participación de los demás jugadores de nuestra ciudad, los resultados alcanzados fueron los siguientes: en Sub 16 “C“ (4°) Valentino De Benedetto y Matías Lasala (Rauch) llegaron a semifinal, mientras que Bruno Cabral y Jeremías Acuña (Olavarría; Sub 16/Sub18 “E”; 6°); y Catalina Cabral y Oriana Allen (Olavarría; Damas 5°) perdieron en octavos de final. Asimismo, en la división Escuela D1, Pía Maciel Soria (debut en torneos) y Lucila Larregina no superaron la zona clasificatoria; y Joaquín Maciel Soria y Segundo Morales (Tandil) avanzaron hasta octavos de final.

La Secretaria de Deportes destaca la participación de nuestros representantes en este importante certamen.