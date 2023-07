Luciana Plini, pre candidata a 1º Concejal por Adelante – Juntos: “está estudiado que con la mitad de la planta política se puede manejar igual el ejecutivo”

La actual concejal del bloque Adelante Juntos y pre candidata a primer concejal nuevamente por el mismo frente, Luciana Plini estuvo abriendo la semana en “Voces de la ciudad”. Acompañando y encabezando la lista de concejales en la fórmula que lleva a Federico Dorronsoro como pre candidato a intendente, habló de la interna que enfrentan, las propuestas que presentan, de sus compañeros de lista, como encaran la campaña y mucho más.

Si bien su nombre fue uno de los que sonaba fuerte para la intendencia, finalmente se decidió que vuelva a presentarse para renovar su banca en el Concejo Deliberante. “La posibilidad siempre está –manifestó- pero siempre hay un consenso, están todos los nombres dando vueltas. Siempre este equipo acompaña, todo es consensuado. Creemos que Federico es el candidato para este 2023, por su capacidad, compromiso, entrega, características, lo ha demostrado y tiene ganas que es lo importante”. Y al respecto de su lugar agregó que con esta posibilidad de 4 años más de concejalía serían importantes para poder plasmar cosas que quedaron pendientes.

Su lista (Adelante-Juntos) se enfrenta a una interna donde “del otro lado” se encuentra el Gato Peters –como candidato a Diputado Provincial- y sobre dichos de un posible alejamiento de ellos, Luciana Plini expresó, “Nosotros venimos trabajando hace tiempo juntos, la idea siempre fue – hasta último momento-, ir con las dos listas. No se pudo, hay cosas que no dependen de nosotros y ahí surge la interna. Habrá que transitarla, pertenecemos al mismo espacio, después del 13 nosotros acompañaremos o ellos acompañarán”. Además dijo, “Yo creo que nadie se fue, no sé porque esa palabra, nosotros nunca nos fuimos, estamos y no consideramos que el Gato se fuera”. Aduciendo que las cosas se dieron así y es a lo que apuestan, todos al mismo modelo de ciudad. Sin escapar ni esconder a su candidata a presidente, Patricia Bullrich, a la cual “acompañamos y creemos en su proyecto”, afirmó Plini.

Los ejes de campaña, y con los cuales elaboraron su plataforma son tres: Educación, Salud y Producción. “Hay problemas estructurales – comentó – en salud la falta de especialistas, no hay turnos en los caps, la guardia del hospital con las esperas interminables, hay que duplicar el presupuesto en salud”.

En Educación, “estamos complicados porque no tenemos carreras universitarias gratuitas, solo hay carreras virtuales pagas, o la oferta del instituto 152 que son tecnicaturas, queremos apuntar al estudio, convenios con universidades nacionales, recuperar el edificio Fiore de Rivadavia y Alsina, tener una escuela de idiomas”. En producción, “tratando de fomentar el turismo, recuperar las fiestas tradicionales”.

A propósito de sus propuestas explicó que la plataforma se viene trabajando hace bastante, es una propuesta de gobierno y va a estar en las redes para que la gente las vaya conociendo. E hizo hincapié sobre los empleados municipales, “no se va a echar a nadie, sí hay que reducir la planta política, las secretarias, direcciones, asesores, todo a la mitad, ahí tenemos un montón de dinero para volcar en otras necesidades de la ciudad”. Resaltando que no son necesarios tantos cargos políticos para cada área. “Y está estudiado que con la mitad de la planta política se puede manejar igual el ejecutivo”.

Finalmente se refirió a sus compañeros de lista diciendo, “La lista es un orgullo, irradia frescura, cambio, transformación. Con todos compartimos valores de transparencia, honestidad, no es gente enviciada con la política, aportamos nuestro tiempo, trabajo, ganas, entusiasmo, compromiso, en pos de una mejor ciudad”.

