Federico Dorronsoro en la presentación de la lista Adelante Las Flores: “Sabemos que podemos y tenemos con qué”

En la tardecita del jueves se presentó de manera formal la lista de “Adelante Las Flores”, que integra Juntos por el Cambio, comandada por el bioquímico Federico Dorronsoro en la línea que lleva a Patricia Bullrich como presidente y Néstor Grindetti a gobernador. Además se inauguró el local partidario, ubicado en Pueyrredón 441.

Con la capacidad colmada, los invitados fueron familiares, vecinos, amigos, concejales del bloque Adelante, junto a integrantes de la UCR como Antonio Lizarraga y Roberto Migliavacca. Entre las visitas esperadas estuvo presente también el intendente de Rauch, Maximiliano Suescún acompañando y apoyando a la candidatura de Dorronsoro.

Luego de la presentación de todos los nombres que integran la lista de concejales y consejeros escolares, con una breve reseña se dio paso a la palabra de Bruno Cáceres, pre candidato en primer lugar a Consejero Escolar, quien expresó “tengo 46 años, hace muchos años que trabajo en educación, en diferentes instituciones educativas y deportivas. Gennuso me invitó y para mí es un desafío estar en este nuevo proyecto. Y agradecido de conformar este espacio con gente honesta trabajadora con ese objetivo: trabajar, trabajar para que se dé realmente un cambio”.

Luego fue el turno de Luciana Plini, pre candidata a concejal en primer lugar. Contó sobre su trayectoria personal y laboral, y expresó su deseo de continuar su concejalía por cuatro años más a partir de diciembre. “Como presidenta de la UCR me pone muy contenta que cada vez haya más gente participando en política, que se compromete. Como mujer feliz porque tenemos muchas mujeres en el equipo. Queremos transformar esta comunidad, tenemos un proyecto de ciudad, un modelo, un sueño, representamos un plan de gobierno que quiere trasformar y quiere oxigenar a la política local”.

Por último, el pre candidato a intendente, Federico Dorronsoro hizo su discurso agradeciendo el apoyo, la presencia y repasó algunos proyectos y lineamientos de campaña. “Estoy orgulloso de este equipo, que entiende del esfuerzo, que no ha vivido toda la vida de la política, y cree que puede cambiar las cosas y vivir mejor”. Con algunas críticas al gobierno local detalló, “tenemos un basural a cielo abierto en la entrada de la ciudad, el accidente nuestro de cada día por un tránsito no controlado, una mala calidad de agua……por eso creemos que hay que comprometerse, que tenemos que atacar estos problemas que llevan más de 20 años, que no han sabido, no han podido o peor no han querido solucionar”. Destacó también los tres pilares de la campaña, la educación, la producción y la salud. “Vamos a dar el puntapié inicial para que el municipio deje de ser el primer efector del empleo en negro en esta ciudad. Sabemos que podemos y tenemos con qué”, fueron las palabras con que cerró el acto.

Audio Bruno Caceres

Audio Luciana Plini

Audio Federico Dorronsoro