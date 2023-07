Gladis D`Alessandro: “Si no conocemos la historia, más vale no hablemos de cosas que no sabemos”

Este martes, el programa “Voces de la ciudad”, propuso algo diferente. Con una entrevista desde exteriores, el periodista Flavio Pérez nos invitó a conocer desde otro lado a la querida Gladis D`Alessandro, referente de la Comisión de Familiares y Amigos de Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado de Las Flores.

Entre anécdotas y recuerdos, repasamos su historia de vida, de su tiempo de adolescente, cuando conoció a su marido, Carlos Labollita, sus años de estudiantes comprometidos con la militancia y los momentos oscuros en años de dictadura, que se llevaron a Carlos junto a tantos otros. Con lo interesante de escuchar sus relatos, Gladis no da muchas entrevistas, es por eso que siempre hay algo nuevo que nos cuenta y nos ayuda a mantener la memoria viva para recordar la verdad y no dejar de pedir justicia. “Cuando militábamos en La Plata, Carlos tenía otro nivel de militante. Yo era más barrial, a la noche iba a trabajar con la gente, porque trabajábamos con las necesidades de la gente. Y no era de las dirigentes que hablaban en los actos, Carlos si, y lo identificaban como Carlos Labollita”, nos contó Gladis y recordó con mucho cariño la etapa de compañerismo vivida, con Néstor y Cristina Kirchner, la unión y solidaridad entre los jóvenes que se veían en una situación complicada con lo que se estaba viviendo en el país. “Fue un orgullo conocerlos a Néstor y a Cristina, pero por lo que fueron antes también, no solo porque fueron presidentes”, remarcó Gladis.

También nos recordó los pasajes del juicio por Carlos, allá por el 2009, siempre con el acompañamiento de Néstor y tantos otros compañeros que mantuvieron esas audiencias llenas, expectantes de un fallo que fuera justo. “Hay que pasar por una audiencia –expresó- a veces escucho cosas y no me las puedo callar, porque sé que hablan desde el desconocimiento, a veces con intencionalidad política, el negacionismo. Si no estabas en el juicio no sabías que pasaba. Acá no hay mucha gente que sepa lo que pasó en un juicio de lesa humanidad”. Y reafirmó “Si no conocemos la historia, más vale no hablemos de cosas que no sabemos”.

Por otra parte, hizo referencia a la ex brigada de investigaciones, hoy Espacio de la Memoria, que fue abandonada y ninguneada en los 4 años de gobierno macrista, “la mantuvimos gracias a la gente que colaboró y trabajó gratis, poniendo tiempo de cada uno”, sostuvo. Después, como contó, con el cambio de gobierno, “llegó Alberto (Gelené), restauró todo y ahora está como está, lleno de actividades, visitas, muestras. Lo que hacemos en el espacio es para todos, es para que quede….”. Y resaltó el interés de los chicos en acercarse a conocer el lugar, la historia, “Vienen muchos chicos de las escuelas, hay un montón de profes muy comprometidos con el tema, los pibes tienen interés”.

Finalmente adelantó que el 27 de julio se cumplen 26 años de la Comisión de familiares……., por lo cual habrá actividades en el monolito, además invitados por el instituto cultural de la provincia va a venir un grupo de rock.

Imperdible entrevista, podes escucharla nuevamente haciendo click acá.