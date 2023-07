Informaciones deportivas

FÚTBOL AGRARIO: LA SECRETARÍA DE DEPORTES PRESENTE EN LA CULMINACIÓN DEL CERTAMEN

El secretario de Deportes, Fernando Muñiz, y el director de Deportes, Favio Folini, participaron de la final del Torneo de Fútbol Agrario que se llevó a cabo en El Trigo, donde el conjunto de la Escuela N° 17 El Kilómetro se quedó con el título al derrotar 1 a 0 a la Escuela N° 34 de Pardo, con gol de Leonardo Starnari.

Asimismo, en el encuentro por el tercer y cuarto puesto Juventud Rosense le ganó por penales a la Escuela N° 5 de Vilela. Cabe destacar que la valla menos vencida le correspondió a Bruno Guaini (Escuela N° 17 El Kilómetro) y el goleador fue Walter Allende (Escuela N° 34 de Pardo).

El plantel campeón estuvo integrado por Facundo Gebbie, Matías Toledo, Roberto Adrián Condinanzo, Facundo Ledesma, Diego Di Totto, Camilo Ledesma, Matías Sallette, Alexis Toledo, Sergio Sombra, Diego Condinanzo, Juan Ruíz, Guido Fernández, Jeremías Caviglia, Walter Puente, Manuel Jacquet, Leonardo Starnari, Emanuel Bucci, Ezequiel Toledo, Adriano Gianelli, Miguel Hormaechea, Juan Capurro y Bruno Guaini.

De esta manera finalizó exitosamente la cuarta edición de este torneo que organizan conjuntamente El Trigo, Rosas y Pardo.

AJEDREZ: LA ESCUELA MUNICIPAL EN LA QUINTA ETAPA DEL GRAN PRIX INFANTIL

Alumnos de la Escuela Municipal de Ajedrez, cuyo responsable es el profesor Mario Orlando, intervinieron en la quinta fecha del Gran Prix Infantil del Centro de la provincia de Buenos Aires, que se desarrolló el domingo en el Centro de San Jorge de la ciudad de Saladillo.

Intervinieron 221 ajedrecista, logrando los florenses las siguientes posiciones: en Sub 10 (38 participantes): 20°) Braian Vincent y 27°) Ciro Branchese Gómez.

Sub 12 (39 jugadores): 5°) Tomás Espíndola, 12°) Francisco Ailán, 22°) León Lómez, 27°) Tomás Fosco y 33°) Francisco Zurawlow.

Sub 15 (59 inscriptos): 11°) Tiano Puente, 12°) Román Eluchanz, 16°) Bautista Pires, 17°) Bruno Castellá, 25°) Juan Barreto, 31°) Demian Canepa, 40°) Lara Vitale y 44°) Baltazar Padín Fernández.

Sub 18 (15): 8°) Kevin Genta, 10°) Tobías Ferrari y 12°) Luca Vitale.

Mayores (61): 14°) Gian Marco Vitale y 27°) Mario Orlando.

La próxima fecha será el domingo 27 de agosto en 9 de Julio.

PATINADORES DEL CLUB JUVENTUD DEPORTIVA CLASIFICARON AL NACIONAL

La Secretaría de Deportes felicita a los alumnos de Patín Artístico del Club Juventud Deportiva y a la técnica Camila Mendiondo, responsable de la gran actuación que cumplieron el pasado fin de semana en el gimnasio Sagrada Familia de Quilmes, consiguiendo nueve plazas para disputar el torneo Nacional.

Cabe destacar que clasificaban diez de cada categoría y en algunos casos hubo más de 50 participantes. Debemos consignar que en la Copa Roberto Rodríguez, que se desarrollará en Córdoba, competirán Juana Cantet (1°), Mía Mercere (5°), Tatiana Andrés (10°), Benjamín Araujo (1°), Uma Polito (2°), Carola Siri (1°) y Juana Dierickx (5°), mientras que Felicitas Davancens (4°) y Paz Dorronsoro (5°) se presentarán en Neuquén, donde tendrá lugar la Copa González Molina.