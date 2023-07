Deportes: buenos resultados en natación y beach voley

NATACIÓN: MUY BUEN RENDIMIENTO EN LA TERCERA PRUEBA DE LA LIGA REGIONAL

La Secretaría de Deportes informa que el pasado sábado se desarrolló en la pileta municipal de Rauch la tercera fecha de la Liga Regional de Natación, donde el grupo de entrenamiento del Natatorio Climatizado Municipal “Hugo Mauro” cumplió una gran actuación, logrando varios lugares en el podio.

Los alumnos a cargo de los profesores Katherine Hormaechea, Jonathan Grecco y Agustín Distéffano, clasificaron así: en preinfantil “A” mixto: Pedro Riquelme (7° en 25m. libre y 6° en 25m. espalda)

Preinfantil “B” (Femenino): Valentina Perazzo Iriarte (2° en 50m. libre y 1° en 25m. espalda) y en masculino: Tomás Bidegain (4° en 50m. libres y 1° en 25m. espalda).

Infantil libre femenino: Juana Fernández (7° en 50m. libre y 6° en 25m. mariposa) y Federica Díaz (9 en 50m. libre y 4° en 25m. mariposa). En masculino: Faustino Riquelme (6° en 50m. libres y 4° en 25m. mariposa).

Infantil promocional femenino: Macarena Espinosa (3° en 50m. libre y 1° en 25m. mariposa), Guadalupe Valerio (1° en 50m. libres y 2° en 25m. mariposa) y Candelaria Lemma González (2° en 50m. libres y 3° en 25m. mariposa). En masculino: Benjamín Lemma González (2° en 50m. libre y 2° en 25m. mariposa) y Santino Lemma González (3° en 50 m. libre y 3° en 25m. mariposa).

Cadete libre femenino: Antonia Palacios (4° en 50 m. libre y 4° en 50m. mariposa) y Florencia Farfal (5° en 50m. libres y 10° en 50m. mariposa).

Cadete promocional femenino: Delfina Antonelli Gigena (5° en 50m. libre y 4° en 50m. mariposa). En masculino: Luca Branchesi Gómez (1° en 50m. libre y 5° en 50m. mariposa)

Cadete libre masculino: Felipe Dahn (5° en 50m. libre)

Menores libre masculino: Domingo Scarpitti: (5° en 50m. libre y 7° en 50m. mariposa) y Gonzalo Onzari (7° en 50m. libre y 4° en 50m. mariposa)

Posta infantil libre mixta (4x50m.): 1°) Guadalupe Valerio, Benjamín Lemma González, Santino Lemma González y Candelaria Lemma González; y 4°) Federica Díaz, Juana Fernández, Macarena Espinosa y Faustino Riquelme.

Posta menores: 4°) Benjamín Lemma González, Guadalupe Valerio, Gonzalo Onzari y Domingo Scarpitti.

Posta de cadetes: 4°) Luca Branchesi Gómez, Felipe Dahn, Delfina Antonelli Gigena y Florencia Farfal.

La próxima competencia será el sábado 12 de agosto en Laprida.

BEACH VÓLEY: POSITIVOS RESULTADOS EN TANDIL

Alumnos de la Escuela Municipal de Beach Vóley, a cargo de Leo Vitelli, se destacaron en el torneo amistoso que se disputó el pasado fin de semana en las instalaciones del Club Independiente de Tandil.

Francisca Sondón y Agostina Pérez (Sub 14); y la dupla conformada por Kiara Lamas y Anastasia Gutiérrez (Sub 16) se adjudicaron todos los partidos.

Por su parte, Bautista Young y Dylan Maderna (Sub 14) también se impusieron en todos los encuentros y además participaron en la división Sub 16, donde obtuvieron un triunfo y una derrota. Finalmente, Kevin Genta e Iñaki Lemus (Sub 18) triunfaron en dos ocasiones y en el cotejo restante fueron superados.