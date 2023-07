Pablo Díaz, payador, “recorrí el país con el Martin Fierro, y llevo más de 400 funciones”

Docente (jubilado), payador, titiritero, dibujante, actor, siempre hace un poco de todo, según sus palabras. Pablo Solo Díaz estuvo en “Voces de la ciudad” dialogando con Flavio Pérez sobre sus vivencias y actividades en todas sus facetas.

Siempre fue andariego, ahora lejos de las clases, “extraño los chicos pero no la rutina”, dice. Como docente su trabajo fue en escuelas rurales, donde además de plástica conjugó el teatro y los títeres. En tiempos de pandemia, sus clases en verso motivaron a alumnos en esos días difíciles para todos, y -por cosas de las redes- ese puñado de versos enviados por WhatsApp trascendió las fronteras. “De casualidad, surgió al principio de la pandemia, di un mensaje por WhatsApp y la segunda ya la hice en verso, se viralizaron y cuando se viralizan las cosas no sabes a donde llegan”, contó. Pero así fue como una radio de Uruguay hizo todo un ciclo con esos audios, “y me llegaron dibujos hasta de Nueva Zelanda, fue muy gratificante en esos momentos tan difíciles”, completó el profesor.

Comunicando ideas, pensamientos, costumbres a través del dibujo, de sus creaciones, con su personaje de la tira “El Tungo” mantuvo 20 años el espacio de humor en el bisemanario local “Acción Regional”, “las tiras me trajeron muchas satisfacciones y algunas metidas de pata”, comentó el autor. Y asimismo reconoce su gusto por la oralidad: hablar, recordar y decir versos, además de la compañía de la lectura y la facilidad en la escritura.

Con ese espíritu andariego con el que se reconoce, Pablo Díaz cuenta que le gusta la compañía de la radio, “soy escuchador de radio más que la música sola. Me gusta escuchar ideas y creo que he tenido más ideas que realizaciones”, aseguró. Igualmente se incluye en la cultura nómade, “la de la caravana, todo lo que vos tenés tiene que caber en el lomo del caballo, en el auto, en la bicicleta o lo que sea. Cuando yo supe eso, que yo era esa persona, conocí mis limitaciones y cuando vos conoces tus limitaciones, es mejor para la vida. Muchas veces dije que si a cosas que en el fondo sabía que no podía hacer”.

Ha recorrido el país, llegó hasta Uruguay y Chile con su moto, “porque es lo más parecido al caballo y anduve mucho viajando a caballo alguna vez”, y recuerda uno de sus versos que más le gusta: “De a caballo y por la huella”.

Como dando clases a sus alumnos, cada frase de Pablo Díaz va dejando alguna enseñanza, algún dato que completa aquello que cuenta. Así como con el Martín Fierro, el unipersonal que creó para hacerlo en tres escuelas y que se convirtió en una marca registrada también superando las fronteras argentinas, con más de 400 presentaciones. “Lo hice y lo pensé para contar algo y que yo me divierta, los chicos también y no se olviden y se acabó. Después empezaron a pasar el dato entre las maestras que estaba haciendo algo lindo, y fueron las escuelas de Las Flores, los chicos los que me enseñaron a actuar a mí y ahí empecé a probar cosas”. Asegura que la historia del Martín Fierro funciona porque es una historia de pérdida, “es una tragedia y se sintetiza en una sola sextilla –y recita:

Tuve en mi rancho en un tiempo

Hijos, hacienda, mujer;

Pero empecé a padecer,

Me echaron a la frontera;

Y que iba a hallar al volver,

Tan solo hallé la tapera”.

Recorrió gran parte del país y Chile con esta obra, “allí hice muchas funciones a grupos de adolescentes. A pesar de que uno piensa que es algo muy nuestro. El humor es una buena manera para enganchar la comunicación, el humor siempre engancha”, aseguró. El año pasado, además, se cumplieron 150 años del libro y fue convocado por la Biblioteca Nacional a presentar su obra. “Lo lindo de hacer lo que a uno le gusta –expresó- y me pagaron”.

Payador, escritor, sus ideas no las esconde, y en un año tan particular como este, tampoco deja de expresarlas. En sus líneas plasma sentimientos e ideología, “el mundo es muy complicado, se cuales son los problemas pero no sé cómo se solucionan. Son muy desparejas las porciones de la torta –dice-. Si no hay un reparto más equitativo de las riquezas en todo el mundo, esto no se va a solucionar”.

