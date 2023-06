Ricardo “Gato” Peters, pre candidato a Diputado Provincial por Juntos por el Cambio: “Hoy Ruben Municoy es mi candidato; salimos a armar una lista porque el espacio no me acompañó”

Luego de conocerse los diferentes candidatos, sin dudas una de las “sorpresas” fue la aparición a último momento de la lista encabezada por Ruben Municoy como pre candidato a intendente acompañando a Ricardo Gato Peters como precandidato a Diputado Provincial por la 5ta. Sección electoral junto a Diego Santilli (gobernador) y Rodríguez Larreta (presidente).

En el programa “Voces de la ciudad”, invitamos al Gato Peters para entender un poco más como se armó esta nueva lista que tendrá que enfrentarse en una interna al equipo de Federico Dorronsoro.

“Se dieron las cosas así, yo me acerque a Santilli hace mucho tiempo, y empezamos a trabajar”, contó. Siempre estuvo la idea de tener una lista única en Las Flores con Federico Dorronsoro a la cabeza – explicó- incluso lo acompañó y promocionó, pero a último momento la presidencia del radicalismo de la provincia de Buenos Aires -con Maxi Abad- arregló con Bullrrich y pese a la insistencia de ir con lista única, no hubo acuerdo.

“Yo no me fui del radicalismo, sigo estando en el mismo espacio de siempre. Nos vimos forzados a presentar una lista, con gente que venía trabajando con nosotros en distintos temas”, fueron las palabras de Peters aclarando algunos dichos sobre su alejamiento del espacio. Afirmó también que de haber sido suya la decisión hubiera elegido con quien ir en la boleta, “Tener un diputado en la lista y decir vamos por otro lado, marca un final. No soy yo, son ellos los que eligieron ir por otro lado, yo con Santilli vengo trabajando siempre y por una lista de unidad siempre” –expresó en referencia a la relación con los integrantes de Adelante, donde también agregó- “Hoy Ruben Municoy es mi candidato, salimos a armar una lista porque el espacio no me acompañó. Federico eligió otro diputado que lo representa, él y su gente decidieron apoyar a Ritondo y no a mí. Estuve dolido, muy dolido, porque yo me imaginaba una campaña con Federico y Luciana, y de buenas a primeras me quedé solo y se decidió no acompañarme”.

También “desmintió” los dichos del candidato Dorronsoro sobre KQ Dähn de ser el armador de su lista: “Es amigo mío, yo no niego a mis amigos, muchas veces lo consulto porque él es un bicho de política, pero que armó la lista: no, no da”, dijo entre risas.

Sobre su candidatura manifestó que lo respalda la gestión, “Yo no soy un político, soy un técnico que laburé siempre por la educación agraria, mi gestión en la educación agraria en la pcia. está ahí y cualquiera puede saberlo. Soy afiliado radical, fui presidente del partido acá, y trabajé dos años en la gestión de Lizarraga”.

Remarcando que los dos pilares del discurso de Diego Santilli son educación y producción -temas donde se sienten fuertes y preparados–, destacó cualidades de su candidato a intendente: “Ruben tiene como fortaleza que es uno de los tipos más inteligente que conozco, se lo dije a Ramón (Canosa) una vez. La debilidad es que conoce poco de la cosa pública, pero nadie nación sabiendo”.

En cuanto a la actual administración municipal, donde también competirán con la reelección de Gelené, la criticó fuertemente marcando una diferencia de pareceres sobre su forma de ver algunas cuestiones. “Creo que está sobrecargado el municipio, que el organigrama es al revés, hay demasiadas secretarias, que tiene que haber más indios que caciques. El estilo de conducción para mi es de un estilo hegemónico. Es contra ese modelo de conducción que estoy yo”. Así mismo opinó “No vamos a tener una elección fácil, le dan muy bien los números en las encuestas y no saberlo sería desconocer lo que pasa en Las Flores”…

Muchas declaraciones con un posicionamiento bien marcado, y con decisión de pararse frente a una elección, que como el mismo Gato Peters anuncia, no será fácil. Y donde los partidos tienen la necesidad de abrirse a nuevos caminos con otras miradas, para buscar su lugar protagónico en estas elecciones 2023.

