JUEGOS BONAERENSES: DESTACADA PARTICIPACIÓN LOCAL EN COCINA

La sala Hugo Mario Ianivelli de la Secretaría de Cultura fue el lugar donde en la mañana del lunes los jurados premiaron los trabajos realizados en la edición Cocineros Bonaerenses, etapa local.

Los platos presentados en la categoría Sub 15 y Sub 18 incluyeron la comida principal y el postre que fueron elaborados por los participantes que, con mucha dedicación y esmero, prepararon sus trabajos gastronómicos.

Los jurados, los Chef Salvador Isasmendiz y Estefanía Esquivel, antes de anunciar a las ganadoras del certamen, agradecieron la participación de los concursantes y destacaron el nivel de la elaboración de las comidas presentadas.

Plato principal categoría Sub 15: 1º Lucía Monfort, 2º Catalina Ametrano, 3º Morena Cabral.

Plato principal categoría Sub 18: 1º Delfina Sassone.

Postres Sub 15: 1º Agustina Saladino, 2º Carola Elgue, 3º Martín Duarte, 4º Luisina Montes de Oca.

Postres Sub 18: 1º Ana Lucía Martínez, 2º Morena Onraita.

Postres Adultos Mayores: 1º Inés Ester Rodicio.

Las ganadoras de Cocineros Bonaerenses, etapa local, disputarán la etapa regional el próximo 23 de agosto en la ciudad de Saladillo.