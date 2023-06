Federico Dorronsoro, pre candidato a intendente por Adelante-Juntos: “Si Gelené no participaba en esta contienda, se iba a ir como un gran intendente”

Después del cierre de listas, y ya oficializado como pre candidato a intendente, el bioquímico Federico Dorronsoro visitó los estudios de Play Radios, más precisamente el programa “Voces de la ciudad”, para contar sobre quienes lo acompañan, el proyecto político que presentan y como es la línea de acompañamiento a nivel provincial y nacional.

“Nosotros intentamos hasta último momento para poder llevar una lista única, y desde el espacio no nos permitieron. Estamos referenciados en el radicalismo y esa parte con Abad a la cabeza cerró con Patricia Bullrich” explicó Dorronsoro sobre donde se ubica su lista.

Por otra parte, Ricardo “Gato” Peters, coordinador del espacio Adelante finalmente se encuentra en la lista de Diputados provinciales por la quinta sección electoral, en el 7mo. lugar pero de la lista que encabeza Horacio Rodriguez Larreta a presidente con Diego Santilli a Gobernador – si bien pertenecen a Juntos por el Cambio, compiten en la interna con la lista que acompaña Dorronsoro y su gente-.”Hay un lugar expectante del “Gato” Peters, si bien está en la otra lista, es alguien que construyó con nosotros y le debo formación política e intelectual continuamente”, expresó el precandidato a intendente.

En el plano local, Juntos por el Cambio también presentó dos listas, que deberán competir en estas PASO del 13 de agosto, “Algo que no depende de nosotros hizo que se hicieran dos listas en Las Flores”, (con Ruben Municoy como pre candidato a intendente)”, dijo Dorronsoro insistiendo en la búsqueda de su espacio hasta último momento de llegar a una lista de unidad.

El proyecto que Adelante-Juntos propone es un cambio, una renovación política, nuevas herramientas con foco en lo productivo, el empleo, “políticas que tienen que ver con achicar el estado y no agrandarlo”, anunció y aclaró que eso no se trata de despedir gente, pero sí, de no ingresar más a la planta municipal, y achicar la planta política.

Sobre los integrantes que conforman la lista a concejales y consejeros escolares, hizo hincapié en que no hay nadie que haya vivido 12 años de la política, “estoy encantado con la lista”, agregó. Solo Luciana Plini renueva su banca y Kuki (Berecochea) porque asesora y tiene experiencia, “pero no ha vivido de la política –remarcó- no hay parientes, ni parejas. Nuestra lista viene a oxigenar la política con gente nueva, con ideas nuevas de una nueva generación”.

Algunos proyectos: educación y salud son la prioridad, entre algunos puntos, traer una universidad a la ciudad, crear escuela de idiomas, hacer intercambio con localidades vecinas; en salud completar la falta de médicos especialistas y coordinar para que los florenses puedan realizarse estudios médicos acá.

Federico Dorronsoro también hizo referencia a la lista del oficialismo donde criticó duramente la falta de renovación y entre ellos la presencia de Blanstein y del hijo del actual intendente. “Es una lista que no suma me parece, es un modelo desgastado que ya tuvo su oportunidad, y lo que se hizo bien hay que continuarlo y lo que está mal corregirlo”, pronunció. Así mismo agregó que detrás de la candidatura de Gelené hay un cansancio, y no cree que tenga la voluntad de ser candidato nuevamente sino para más adelante llegar a otro cargo más arriba. También opinó “Si Gelene se iba en esta contienda -no participaba- se iba a ir como un gran intendente y quizá muchos, hasta uno no pueda llegarle a estar al nivel de lo que él ha ejecutado por Las Flores”.

Finalmente, ante las posibilidad de salir electo intendente, Dorronsoro expresó, “Si me toca gobernar no va a haber ningún familiar mio en un cargo político. Para mi este es un desafío único, si no llego a ser intendente no lo volvería a intentar, voy a ir a casa y voy a decir, yo intenté que algo cambiara”.

