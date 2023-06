Lic. Cristian Chiodini, Secretario de Desarrollo Productivo: “el turismo no es únicamente obra pública”

A pocos días de haber transitado un fin de semana extra largo donde el movimiento turístico se pudo notar en todo el país, también nuestra ciudad se vió visitada y beneficiada por estos días que convierten a Las Flores en un destino elegido donde pasar unas mini vacaciones.

En “Voces de la ciudad” buscamos datos concretos y una mirada más amplia sobre el trabajo que se está haciendo en materia turística local, y por esto invitamos al Licenciado Cristian Chiodini –Lic en Turismo, Guia turístico- Secretario de Desarrollo Productivo, que abarca además esta área. “La secretaria es amplia y con una variedad de temas, todos con el eje en el desarrollo de nuestra comunidad en aspectos productivos, laborales y económicos, y dentro del desarrollo productivo el turismo es un eje muy interesante”, manifestó. También comprende dirección de asuntos agrarios, delegaciones rurales, administración conjunta con las empresas del sector industrial planificado, industria y comercio y empleo.

Con una mirada enfocada desde la producción, en esta nueva gestión se orientó más en el desarrollo de puesto de trabajo, de empleo, y sobre lo económico en función de la actividad turística. Es por eso que, por ejemplo, se reactivó la página web, con actualizaciones permanentes no solo del calendario de ofertas deportivas, culturales y recreativas, sino que además tiene oferta de más de 40 espacios de alojamientos extra hoteleros, hoteles, sectores gastronómicos, paseos.

Como comentó el Secretario Cristian Chiodini, hace pocos días se realizó el primer encuentro para la conformación de un ente de administración para el turismo, para el sector turístico, para la política turística de Las Flores y que va a tener sustento. “La idea es una ordenanza que respalde la creación de un ente de turismo público-privada que nos va a llevar a encontrar el rumbo entre todos”, explicó. Y en este sentido agregó, “hoy tenemos 40 familias vinculadas con el alojamiento extra hotelero. El 75 % de esos alojamientos extra hoteleros en Las Flores estuvieron ocupados el pasado fin de semana largo, lo que significan 500 plazas que se ocuparon”.

¿Cómo se trabaja para atraer al turista en un destino como nuestra ciudad?

El licenciado expuso, “tenemos que potenciar la estadía y el gasto per cápita del turista en Las Flores, tenemos que convencerlo que se queden y ¿cómo lo hacemos?: con buena atención, capacitando los recursos humanos del restaurant, siendo buenos anfitriones…”, En este punto recordó el curso dictado el año pasado sobre “anfitriones turísticos”. Fue a través de la Secretaría de Educación, y fue un impulso importante. “Pensar que hoy es irremplazable el anfitrión turístico, que es quien media entre el entorno natural, cultural que estamos ofreciendo y todo el valor que tenemos histórico, museo, arquitectónico, la forestación, la naturaleza, esa mediación la tenemos que hacer con la mayor calidad posible, para que el visitante se quede tentado y contento y quiera gastar más dinero”, expresó.

Haciendo referencia a esto destacó, “el turismo no es solo infraestructura y obra pública, no es únicamente obra pública”. Apoyándose en el trabajo realizado, de ordenamiento -que quizá es el que no se ve- como la página web, folletería, capacitación de recursos humanos, diseño de estrategias, readecuación o inversión genuina desde cero de cabañas, de alojamientos, “y no todo tiene que ver con la infraestructura que tiene que dotar el estado municipal”, completó.

Trabajando por el turismo, como una actividad transversal – como dijo Chiodini- resaltó la apertura que se tiene en la Secretaría que él dirige para todos los que quieran invertir tanto en el sector industrial planificado como en el hecho turístico en sí, para ser asesorados y acompañados. “Somos aliados, y pensamos en cada una de nuestras decisiones en el común denominador que son nuestros vecinos, para los cuales estamos trabajando con el equipo de gobierno y con el resto de los secretarios en el día a día”.

