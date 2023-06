JUEGOS BONAERENSES 2023: ETAPA LOCAL DE DANZAS FOLKLÓRICAS, TANGO Y MALAMBO

El Teatro Español de nuestra ciudad fue sede el jueves por la mañana de la etapa clasificatoria local de los Juegos Bonaerenses 2023. Fueron tres las disciplinas artísticas que cautivaron la atención del interesante marco de público que se dio cita a compartir la jornada.

Con un jurado de primer nivel como lo es Jorge Caballero de La Plata, un hombre de amplia trayectoria artística, los participantes brindaron un lindo espectáculo, más allá de los intereses competitivos que enmarcaron la propuesta.

Tras el veredicto, en la etapa florense en Tango quedaron ubicados:

1º María Isabel De Meo y Jorge Marcote; 2º Adriana Doune Sarasua y Enrique Garro; 3º Celia Emilce Trejo y Edgardo De Usubiaga; 4º Laura Morales y Oscar Musacchio.

En Danzas Folklóricas los puestos fueron los siguientes: 1º Erika Silva y Fabián Franco; 2º Cristina Cajaraville y Armando Varela; 3º María José Piacenza y Leopoldo Alvarado.

En Danzas Folklóricas

Adultos Mayores: 1º Celia Rosa Porcella y Juan Carlos Lerra; 2º Berta Carsuza y Domingo Risso; 3º Alejandra Coda y José Orlando.

Categoría Sub 15: 1º Iara Llamas y Bautista Bassi; 2º Ariadna Pedernera-Tomas Davant.

Categoría Sub 18: 1º Camila Ruiz y Santiago Cesáreo.

En la disciplina Malambo: 1º Priscila Rodríguez en categoría Sub 15; mientras que en Sub 18, 1º Nahuel Porcella, 2º Mariano Hourcade.

La etapa regional de Juegos Bonaerenses 2023, de las disciplinas Tango, Danzas Folklóricas y Malambo se llevará a cabo el próximo 23 de agosto en la vecina ciudad de Saladillo.