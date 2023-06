Ingeniero Luis Angilello: “el intendente no tendría que estar más de dos períodos, sino llega un momento que te quedas sin candidatos”

“Voces de la ciudad” recibió este jueves al ingeniero Luis Angilello, seguramente en estos tiempos todos lo relacionamos con la Institución Club de Leones, a la que pertenece hace varios años. Pero también es una importante figura política de Las Flores que ha tenido participación activa en el ejecutivo y legislativo local.

Ingeniero Electromecánico con postgrado en Seguridad e Higiene, Luis Angilello fue concejal por la UCR, pte. de bloque y pte. de ese partido en nuestra ciudad; ocupó la oficina de planeamiento en el área de obra pública – a mediados de los 80-; secretario de Obras Públicas posterior a ese tiempo y también estuvo a cargo de esa misma secretaría hace apenas 4 años en el gobierno de Cambiemos. Transversal a esos puestos siempre se dedicó – como en la actualidad- a la actividad privada con su profesión.

Gran y apasionado político, en sus épocas de concejal recordó las discusiones acaloradas que compartían con sus compañeros de recinto, “siempre a todo le puse mucha pasión, a veces te trae problemas pero también la tranquilidad de haber defendido todo lo mejor que vos creías”, manifestó Angilello. “Hay que tener respeto por la Institución por la cual se trabaja, siempre lo dije”, recalcó.

Como figura importante de la política en la década del 90 y 2000, es curioso su alejamiento tanto del Concejo Deliberante como de una posible candidatura a la intendencia, por lo que acotó, “soy uno de los que renunció a un tercer mandato de concejal, me propusieron seguir y dije no”. En cuando a ser intendente, “Nunca me lo propusieron y en ningún momento me lo propuse yo tampoco. Uno le puso pasión a lo que ha hecho, tuve una etapa de la vida política que no fue mansa, y hay gente que le gusta y otra que no le gusta la posición o la opinión, en el caso mío siempre he representado los pedidos de la gente. Para mí el intendente tiene que ser de un perfil distinto, y tener posiciones más tranquis”, agregó.

Puntualmente sobre los escasos candidatos del radicalismo en el ámbito nacional en las últimas elecciones, el ex concejal, manifestó, “Va a surgir una figura que convoque, mientras tanto está muy difícil el panorama”. En cambio a nivel local, elogió la candidatura de Dorronsoro, “tiene una gran intención de ser intendente y mucho tiempo le ha dispensado para poder llegar. El tema es que primero uno tiene que tener tiempo, ganas e ideas, yo creo que lo cumple esa parte, después tiene que convencer a la sociedad para poder implementar algo distinto o alguna impronta de cambio y que la gente lo elija”.

Además subrayó la importancia de las renovaciones en los cargos, “el intendente no tendría que estar más de dos períodos, porque siempre hay alguien que viene con otra impronta, otras ideas, y sino llega un momento que te quedas sin candidatos, y no es más que tal persona, eso tampoco le hace bien a la ciudad”.

Luis Angilello aunque se mantiene informado, mira el panorama desde afuera, y se encuentra abocado a full al Club de Leones el cual preside hasta el próximo mes -tiempo en que se hará el cambio de autoridades-. “No quiero mezclar las cosas -dice- somos de todos los colores políticos en la institución”. El banco ortopédico, el centro oftalmológico, organización de eventos importantes en la comunidad…..eso quedará para una próxima entrevista.

Podes volver a escuchar esta entrevista, entrando acá.