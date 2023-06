Leo Municoy, concejal FdTxLF: “Federico Dorronsoro se molestó cuando le dije que no está preparado y no tiene noción de lo que es ser intendente”

En esta última semana de definiciones para las elecciones 2023, en “Voces de la ciudad”, conversamos con el Pte. del Bloque del Frente de Todos por Las Flores, Cdor. Leo Municoy, quien nos brindó un amplio panorama político recordando sus inicios como militante hasta la gestión actual que desempeña en el ámbito legislativo.

Con más de tres años como concejal, Leo Municoy viene de una familia militante radical, siempre muy comprometidos, y donde ninguna elección pasó desapercibida. En la casa siempre hubo boletas, se hablaba de política, si bien ideológicamente hoy está de la vereda de enfrente, la política la absorbe desde muy chico.

Comenzó sus primeras armas en el PI (Partido Intransigente), junto a Pablo García Romero y recordó, “pensaba que puede venir por mi abuelo eso, porque él era de la UCRI (Unión Cívica Radical Intransigente).

Más adelante Peronista, “por Néstor no por Menem”, aclara y es que hasta los `90, tanto lo que había en el peronismo como en el radicalismo no le gustaba nada. Después llegó la época de los Kirchner, “En Néstor y Cristina había un aire de cambio para toda una generación que había sido molida a palo un año antes. Fue una irrupción monstruosa de jóvenes que antes no se veía”, comentó. Remarcó la autonomía política y económica que teníamos con Néstor (Kirchner), “hasta que vino Macri y volvimos a caer en el fondo internacional éramos otro país, creo que hoy buena parte de las complejidades del presente tienen que ver con eso, con haber vuelto al fondo”, señaló Municoy. Destacando también en los años kirchneristas, la inversión en educación como pilar fundamental de los pueblos, como lo que permite al pobre llegar más arriba, y con la cual el liberalismo no comulga, “Para ellos la inversión en educación es un gasto, se sienten mucho más cómodos con una universidad arancelada”, dijo.

Hablando de actualidad y en este contexto de elecciones, Municoy compartió sus pensamientos sobre los posibles candidatos a presidente. Kicillof, Wado de Pedro y Massa, – según él- pueden ser muy buenos candidatos, “Me gustaría mucho que Wado sea presidente, es una persona preparada, con capacidad de diálogo, es productor agropecuario, además. Y Kicillof sería una picardía llevarlo a la nación siendo que es un gobernador de lo mejor que hemos tenido”.

En cuanto a lo local, insistió en que el candidato es el actual intendente, Alberto Gelené. “Yo nunca especulo y en política me gusta la gente que no especula y uno frente a la coyuntura tiene que poner lo mejor que tiene, y lo mejor que tiene Las Flores y el espacio es Alberto”, remarcó. Bajo la posibilidad -en un supuesto- de que Gelené fuera tentado por un cargo provincial o nacional, el candidato según Leonardo Municoy tendría que ser Fabián Blanstein, “porque lo del 2015 fue una injusticia. Yo siempre pensé el proyecto político con la continuidad de Fabián”.

En la oposición, ¿Todos los que aspiran a ser intendente están preparados? Se preguntó, contestándose que no siempre el ser bueno en lo de uno te hace ser un buen intendente después. “Federico (Dorronsoro) se molestó cuando le dije que no está preparado y no tiene noción de lo que es ser intendente de un municipio. Me parece que se apuró, tendría que haber esperado un poco más para lanzarse, conocer un poco más de la cuestión política, hacer más en el concejo. Y Bernardo (Lemma) es una incógnita, no lo conozco, es muy joven y es un valor la juventud, pero no el único, ni excluyente”, dijo puntualmente sobre los nombres que circulan hasta ahora.

Se autodefine como un animal político que le gusta discutir, “y está mal vista la discusión, pero es sano, es proponer ideas para llegar a algo superador”, aclara. Moviéndose como pez en el agua en el Concejo Deliberante -que siente como su casa y para lo cual se ha preparado hace mucho tiempo-, no se imagina en un cargo ejecutivo por el momento, “no me seduce tanto – dice- pero sí ser intendente, algún día voy a ser candidato. Me gustaría ser intendente”, concluyó.

Para escuchar la entrevista nuevamente, hacer click acá.