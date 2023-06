JUEGOS BONAERENSES: CLASIFICADOS AL REGIONAL EN HANDBALL

La Secretaría de Deportes informa que entre miércoles y jueves, en el gimnasio del Centro de Educación Física N°6, se disputó la eliminatoria de handball correspondiente a la instancia local de los Juegos Bonaerenses.

Los equipos que accedieron a la fase regional fueron:

Escuela Dante Alighieri (Sub 18 femenino Escolar abierta): Josefina Maucouvert, Oriana De Benedetto, Manuela Fernández, Belén Santillán, Alina Kessler, Paula Nachon, Anahí Kessler, Malena Blundo y Alma Lorenzetti. D.T.: Maximiliano Abraham.

EES N°2 (Sub 18 masculino Escolar Abierta): Luciano Montes de Oca, Stéfano Gil, Thiago Caputo, Francisco Moyano, Enzo Mele, Facundo Rocco, Martiniano Ferreyra, Patricio Peñalva, Austin Pérez Córdoba y Juan Cruz Urdániz. D.T.: Luciano Poffer.

Instituto San Miguel (Sub 14 femenino Escolar Abierta): Floriana Guerrero, Dolores Moro, Inés Carricart, Anastasia Weiss, Felicitas Romanello, Valentina Sale, Nicole Robles, Lucía Biazutti, Pilar Tibiletti, Guadalupe Gallego y Delfina Antonelli Gigena. D.T.: Diego Blanco.

EEST N° 1 (Sub 14 masculino Escolar Abierta): Valentino García, Tiziano Propato, Matías Andrade, Timoteo Fernández, Laureano Sánchez, Santino Tolosa, Tomás Sánchez, Valentín Rodríguez, Luciano Medeiro, Enzo Maldonado, Benjamín Bertholet y Joaquín Guerrero. D.T.: Emiliano Paz.

Instituto San Miguel (Sub 16 femenino Escolar Abierta): Josefina Quesada, Juliana Subiri, Josefina Genta, Alondra Barrionuevo, Tiziana Fouléx, Katia Dirazar, Juana Paulé, Catalina Falasco y Valentina Amicone. D.T.: Fabián Blanstein.

Instituto San Miguel (Sub 16 masculino Escolar Abierta): Bautista Favre, Cruz De Los Heros, Joaquín Montoya, Alfonso Cuburú, Geremías De La Torre Díaz, Tobías Lacoste, Vittorio Folini, Tiziano Gomba Duche, Martino Massaro y Santino Redolatti. D.T.: Fernanda Negrete.