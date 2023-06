Walter Javier Crucce: “Quiero que Karim sea representante olímpico en boxeo”

Figura reconocida y destacada del boxeo internacional, Walter Javier Crucce recordó sus años de auge boxístico y contó su actualidad como entrenador, organizador y promotor de muchos chicos que sueñan ser igual que él, estrellas del boxeo. En “Voces de la ciudad” repasamos sus buenos y malos momentos y nos contó qué desea en este ambiente para su hijo Karim, otro púgil florense.

Como promotor está ultimando detalles para lo que será el Festival de Boxeo de esta noche, viernes 16 de junio a partir de las 20:30 hs. con peleas de exhibición, box femenino y con varios locales disputando el campeonato. Continuando el domingo 18 con las finales de los ganadores de hoy y las peleas por el tercer puesto. Todo en el Club Atlético, calle Rivadavia 426.

Para repasar su carrera, volviendo algunos años en el tiempo, Walter Crucce reconoce como su máximo logro la medalla de oro obtenida en los juegos Panamericanos 1995 donde se consagró y elevó su carrera deportiva. “Eso es más importante que pelear por un título mundial, hubiese sido importante, de haberlo ganado. Y Representar a mi país con una selección es más importante”, manifestó en el inicio.

Hoy desde la misma actividad pero del otro lado opina, “Como esta hoy en día el boxeo me quedo con el amateur, a veces ni los conozco los que hacen peleas de fondo”. Mientras explica que existen muchos problemas con los promotores, que hace perder peleas entre grandes boxeadores en el país, “Si no peleas acá con los mejores vas afuera y pensas que son unos monstruos y no es así, es que acá no peleaste con nadie”, afirma comparando su época inicial, “Yo tenía 39 peleas invictas con 35 por knock out, y todavía no había peleado por el título argentino, ni había podido pelear en el exterior”, contó Crucce.

Entre los vaivenes de su carrera, dijo haber disfrutado mucho más de sus últimas peleas ya que las hizo con su peso y no sufrió por eso, “antes era lo único que me amargaba llegar con el peso a la pelea, siempre teniendo que bajar kilos”, y reconoce sus errores en lo deportivo y en lo personal.

Ahora como entrenador y con su hijo entre sus competidores expresa la empatía con su padre, “ahora entiendo los enojos de mi padre al trabajar yo con mi hijo, pero él es mucho más prolijo de lo que yo era”. Igualmente reconoce que no se enoja, “Lo tomo como un aprendizaje para los demás, y les digo: Si hacen las cosas bien se está en el lugar que se está, si hacen mas o menos el lugar baja, si hacen las cosas mal, las cosas bajan”.

En cuanto a la carrera de Karim, con 17 años está peleando en un peso muy complicado, explicó Walter, “estamos trabajando porque yo quiero que el año que viene vaya a las olimpiadas. Quiero que Karim sea representante olímpico en boxeo, hasta que sea olímpico, no lo hago profesional. Esas cosas son inolvidables, vos terminas siendo inmortal con un juego olímpico”. Por esta razón ya empezaron a trabajar para lograrlo, con nutricionistas para mejorar la parte muscular, y “para llegar a la categoría anterior, hasta 92 kilos. Tenemos un año para trabajar y que pueda ir en 91 kilos categoría pesado”. Considerando que en esa categoría el joven no tiene límites.

Podes volver a escuchar la entrevista completa acá.