JUEGOS BONAERENSES 2023: PRIMERA JORNADA DE LA ETAPA LOCAL DE CULTURA

En la mañana del jueves se realizó en la Sala “Hugo Mario Ianivelli” de la Secretaría de Cultura, la primera jornada de la Etapa Local de los Juegos Bonaerenses 2023 en diferentes disciplinas culturales.

Los jurados, antes de dar su veredicto final, analizaron las propuestas presentadas en Artes Plásticas, Literatura y Fotografía.

Los resultados fueron los siguientes:

DIBUJO SUB 18

1º puesto: Florencia Ramírez

PINTURA SUB 15

1º puesto: Renata Bulliliaqui

MURAL JUVENILES

1º puesto: Renata Falasco, Maiten Giacoia

DIBUJO PCD

1º puesto: Morena Sossa

2º puesto: Cielo Grosso

3º puesto: Vladimir Genta

PINTURA PCD

1º puesto: María Sol Campos

2º puesto: María Victoria Petriccio

3º puesto: Manuel Goma

FOTOGRAFÍA JUVENILES

1º puesto: Lucas Inchauspe

FOTOGRAFÍA PCD

1º puesto: Pablo González

FOTOGRAFÍA ADULTOS MAYORES

1º puesto: Elena Pérez

CUENTO SUB 15

1º puesto: Alma Nuñez

2º puesto: Mía García

CUENTO SUB 18

1º puesto: Clara Blanstein

POESÍA SUB 18

1º puesto: Pilar Cataldo

La Secretaría de Cultura agradece a los jurados que participaron en esta primera instancia: María José Campos e Ignacio Vilela en Artes Plásticas, Federico Batiz en Literatura y Walter Nicoliello en Fotografía.