AJEDREZ: LA ESCUELA MUNICIPAL SE PRESENTÓ EN PEHUAJÓ

El salón principal del Club Argentino de Pehuajó fue escenario el pasado domingo de la cuarta etapa del Gran Prix del Centro de la Provincia de Buenos Aires donde participaron 219 aficionados al juego ciencia, entre ellos 15 representantes de la Escuela Municipal de Ajedrez.

Los resultados alcanzados por los alumnos del profesor Mario Orlando fueron los siguientes: en Sub 10 (38 jugadores): 20°) Braian Vincent.

En Sub 12 (39 inscriptos): 17°) Francisco Ailán, 20°) Tomás Espíndola, 33°) Francisco Zurawlow y 35°) Pastor Melo.

En Sub 15 (59 ajedrecistas): 3°) Román Eluchanz, 11°) Bautista Pires, 19°) Tiano Puente, 32°) Bruno Castellá, 34°) Juan Barreto, 38°) Lara Vitale y 47°) Jesús de Usubiaga.

En Sub 18 (22 participantes): 17°) Kevin Genta y 21°) Tomás Balgane.

En Mayores: 32°) Néstor Orlando.

La quinta fecha tendrá lugar el domingo 9 de julio en Saladillo.