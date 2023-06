Maria Sol Campos, “Lo que hago primero es por mí, porque me hace bien y me gusta. Pero sé que tiene una llegada al otro para decir: se pueden hacer otras cosas”

Patina, pinta, va al gimnasio, a danza, viaja periódicamente a entrenar a Buenos Aires…y muchas cosas más. María Sol Campos junto a Tokio (hasta el año pasado con Canela), tiene discapacidad visual y acompañada de su perra guía hace una vida igual a la de cualquier otra persona. En “Voces de la ciudad”, la invitamos para compartir una charla donde nos contó cómo es su día a día, sobre sus actividades y cuál es la accesibilidad que le brinda la ciudad y cómo vive acompañada y cuidada, hace 10 años, por su perro guía.

Llegó con Tokio, se ubicaron en el estudio para comenzar la nota, y la perra, con el arnés que le indica que está trabajando, se sentó a su lado a esperarla, “hasta que no le diga “up” o “puerta” ella no va a moverse”, indicó Maria Sol, explicando cómo es el trabajo de su acompañante canina. Cuando se le saca la “vestimenta” ella sabe que descansa y actúa como cualquier mascota, comentó.

Sol, además de ser muy accesible y clara a la hora de ser entrevistada por los medios locales, ha recorrido diferentes programas televisivos muy conocidos con llegada a todo el país. “Hace unos días estuve en el programa Conectados con Goico (Sergio Goicochea) que se hizo desde la escuela de perros guía”, contó. Hace unos meses había tenido otra participación en ese programa pero de forma virtual, “Esta vez fue en el día internacional del perro guía, era una fecha muy linda para poder charlar sobre la temática, ya que somos 40 usuarios de perros guías en Argentina”, informó.

Con mucha soltura a la hora de las entrevistas, dice que es porque le gusta contar su experiencia, transmitir lo que vive. Además es una referente porque fue una de las dos primeras personas que tuvieron un perro guía en el país. Hace 8 años se conocieron con Canela (primera perra en trabajar con ella) y hace algunos meses Tokio, luego de la jubilación de la primera. “Estos perros tienen dos años de entrenamiento, después 8-9 años de trabajo, y ahí al cumplir los doce ya se jubilan”, explicó. En el caso de Canela, Maria Sol fue haciendo el proceso de desapego de a poco, y hoy vive con ella como una mascota más, mientras que se sumó Tokio a seguir el trabajo de perro guía. “Ahora las dos juegan y se acompañan”, comentó.

A pesar de la divulgación, información y la visibilidad que ha tenido en los últimos años el acompañamiento de perros a personas ciegas, la florense cuenta que ha tenido situaciones negativas incluso en nuestra ciudad, “ha avanzado mucho la sociedad, hay mucha más difusión, más conocimiento en la sociedad, las redes ayudan mucho también para dar a conocer derechos, como trabajan los perros, pero siempre hay gente que no sabe…” Afortunadamente en poco tiempo la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) entregará una credencial que será igual para todos los usuarios de perros guías de todas las escuelas, según nos informó Sol. “Estas credenciales, cuando se implementen van a ser un puntapié para difundir a nivel nacional el derecho y va a servir para el reconocimiento en todo tipo de ámbito, transporte, turismo”, agregó.

Sol además pinta y participa en torneos (como los bonaerenses) con sus pinturas, “Todos mis cuadros tienen textura y relieve, se pueden tocar”. También hace un tiempo comenzó a hacer patinaje artístico, y el entusiasmo, la dedicación, y el acompañamiento de sus profesoras, más sus ganas de ir siempre por algo más la llevaron a inventar el “método canela”. El mismo consiste en el aprendizaje del patinaje para personas con discapacidad visual, a través de sonidos que van delimitando la pista. Hoy compite a nivel nacional y ha obtenido muy buenos resultados. A finales de este mes participará de la Copa Nacional de Adultos en Neuquén. “Ahora mi objetivo sería lograr competir con personas convencionales, esa es la integración real y hay deportes que ya lo tienen”, expresó.

Con el foco puesto en el deporte, Maria Sol Campos no detiene sus actividades, cada día apuesta a hacer un poquito más y sabe que es, en muchos casos, un ejemplo a seguir. “Lo que hago lo hago primero por mí, porque me hace bien y me gusta”, manifiesta. “Pero después, y me pasó con los perros, sé que tiene una llegada al otro para decir: se pueden hacer otras cosas”.

