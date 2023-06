JUEGOS BONAERENSES: CLASIFICADOS AL REGIONAL EN FÚTBOL 5 Y FÚTBOL PLAYA

La Secretaría de Deportes informa que el martes en el estadio del Centro de Educación Física N°6 se desarrolló la eliminatoria de Fútbol 5 femenino y Fútbol Playa, en el marco de la fase local de los Juegos Bonaerenses.

En Fútbol 5 clasificaron al regional: Secundaria N°3 (Sub 18 Escolar Abierta): Alba Caminos, Tatiana Arballo, Silvia Maciel, Alejandra Maciel, Clara Romero, Sofía Ricciuto, Fabiana Góngora, Milagros Alegre y Dina Bermúdez. D.T.: Emiliano Paz.

Instituto San Miguel (Sub 16 Escolar Abierta): Agustina Manzo, Malena Canosa, Rosario Couselo, Agustina Risso, Juana Rosso, Clara Cordomí y Clara Abraham. D.T.: Nicolás Abraham.

Por otro lado, en Fútbol Playa se impusieron: Sub 18 femenino libre: Carla Ibarra, Agustina Cabral, Tatiana Arballo, Magalí Eluaiza, Iara Galli, Zoe Puente, Paulina Bertini, Macarena Santángelo, Albertina Álvarez, Malena Ferretti, Luz Ibarra y Oriana Caputo. D.T.: Wendy Molina.

Sub 14 masculino libre: Bautista Taraborelli, Valentino Carrozzi, Julián Cardoso, Laureano Gómez, Luca Patronelli, Manuel Seillant, Juan Ignacio Campos, Segundo Izarriaga, Benjamín Redolatti y Simón González. D.T.: Lucas Taraborelli.

Sub 18 masculino libre: Jeremías Varela, Vicente Carricart, Juan Cruz Peyré, Santino Traut, Francisco Cañete, Juan Pedro León, Stéfano Luciani, Francisco Ruíz, Juan Francisco López, Santiago Couzelo, Tobías Araujo y Segundo Cuburú. D.T.: Diego Blanco.