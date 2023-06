JUEGOS BONAERENSES: CLASIFICADOS AL REGIONAL EN FÚTBOL 11

La Secretaría de Deportes informa que el viernes 9 de junio en el polideportivo del Club Ferrocarril Roca se llevó a cabo la instancia local de fútbol 11, en el marco de los Juegos Bonaerenses.

Los equipos clasificados al regional fueron:

Sub 14 masculino Copa Buenos Aires Libre: Pedro Stuer, Ignacio Canosa, Mauro Grimaux, Nicolás Eluaiza, Rocco Lemma, Santiago Brahín, Lionel Cabrera, Francisco Arabena, Juna Segundo Peyré, Nahuel González, Francisco Couselo, Ignacio Aranda, Cosentino Basile, Facundo Reyes, Agustín Saurel y William David Cordomí. D.T.: Luciano Poffer.

Instituto San Miguel (Sub 14 masculino Escolar Abierta): Segundo Izarriaga, Juan Ignacio Campos, Laureano Gómez, Luca Patronelli, Manuel Seillant, Bautista Taraborelli, Benjamín Redolatti, Simón González, Valentino Carrozzi, Julián Cardoso, Venancio Ruíz y Juan Cruz Abraham. D.T.: Diego Blanco.

Escuela Dante Alighieri (Sub 16 femenino Escolar Abierta): Oriana Caputo, Alma Lorenzetti, Isabel Sánchez, María Emilia Arrambide, Milagros Couzelo, Juana García, María Del Pilar Murga, Justina Caputo, Lucía Cáceres, María Luz Mercere, Victorina Suriano, Sofía Blundo, Martina Ojeda, Clara Lamas, Sofía Gargoloff y Ernestina Rubino. D.T.: Maximiliano Abraham.

Instituto San Miguel (Sub 16 masculino Escolar Abierta): Geremías De La Torre Díaz, Bautista Favre, Tobías Lacoste, Vittorio Folini, Tiziano Gomba Duche, Martino Massaro, Cruz De Los Heros, Santino Redolatti, Joaquín Montoya, Alfonso Cuburú, Octavio Traut, Santiago Orlando, Guido Mundet, Jaime Cipponeri, Jacinto Guerendiain y Juan Segundo Peyré. D.T.: Nicolás Abraham.

Instituto San Miguel (Sub 18 masculino Escolar Abierta): Juan Pedro León, Manuel Ríos Centeno, Francisco Ruíz, Juan Francisco López, Tobías Araujo, Santiago Couzelo, Santino Traut, Francisco Cañete, Stéfano Luciani, Vicente Carricart, Francisco Brahín, Juan Cruz Peyré, Segundo Cuburú, Federico García Arías, Jeremías Varela y Benjamín Favre. D.T.: Diego Blanco.

Sub 14 femenino Copa Buenos Aires Libre: Pía Bianchini, Venus Bonafine, Luz Zagoruica Monzón, Ángeles Gutiérrez, Emilia González, Catalina Gallardo, Lola Bertamino, Cielo Santillán, Sofía Llamas, Casandra Massón Lezcano, Leonela Mateos, Jazmín Maciel, Priscila María Vázquez, Uma Bonafine, Jazmín Ibarra y Malena Rodríguez. D.T.: Guillermina Cenzano.

Sub 16 masculino Sub 16 Copa Buenos Aires Libre: Tobías Lacoste, Bautista Curutchet, Tomás Gabriel García Gioia, Bautista Favre, Santiago Orlando, Valentín Herrera, Alfonso Cuburú, Santino Emma, Santino Rodríguez, Facundo Rocco, Cruz De Los Heros, Patricio Peñalva, Bautista Griffiths, Geremías De La Torre Díaz, Tomás Castro y Benjamín Aguirre. D.T.: Matías Delgado.

Sub 16 femenino Copa Buenos Aires Libre: Dahiara Ferro, Morena Aranda, Milagros Antonela Legrini, Mía Ailén Bazzi, Luz Aldana Ibarra, Oriana Caputo, Morena Peña, Alba Soledad Caminos, Clara Cordomí, Albertina Álvarez, Azul Gauto, Valentina Franco, Bernabela López, Alma D’Agosto, Jimena Giacoia y Ariana Cardoso Suárez. D.T.: Wendy Molina.