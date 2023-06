Carla Estabillo, Movimiento Evita, pre candidata a intendente por “la Patria de los Comunes”: “No me parece sano que esté todo bien y seamos todos amigos. Lo más sano es debatir, discutir”

Es la referente del Movimiento Evita, organizado como tal desde 2018 en Las Flores. Viene trabajando con los movimientos sociales hace tiempo y es reconocida por eso en la ciudad. Hace unos días al anunciarse el partido “La Patria de los Comunes” -liderado por el funcionario del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Emilio Persico también Secretario General del Movimiento Evita- se puso al frente la pre candidatura a nivel local. Hablamos de todo eso y más con Carla Estabillo en “Voces de la ciudad”.

Los movimientos sociales surgieron para cubrir las necesidades básicas en una primera instancia, y tiempo después se organizaron para tratar de buscar otras alternativas, “dimos un salto, aunque sabemos que la solución es el trabajo”, comentó Carla y explicó, “Los que perciben un programa es porque están afuera del sistema y no les quedó otra, el sistema que te dejo a la deriva, y a veces no tenés el recurso para acomodarte y salir adelante”.

Se refirió a la conformación del nuevo partido político del cual por ahora es precandidata a intendente, pero del cual todavía tampoco hay definiciones concretas a nivel nacional ni local, “Yo iría de precandidata a intendente, creo que se los debo al resto de compañeras y compañeros, no hay que tenerle miedo. Si bien no hay algo definido para seguir todavía, tenemos claro que estamos dentro del Frente de Todos y no queremos ser oposición ni nada. Queremos concretar y consolidar un gobierno popular para las mayorías, para el bienestar de todos, para no volver un paso para atrás y para seguir conquistando derechos para todos y todas, pero el salto político lo tenemos que dar, es necesario darlo”, expresó.

Hoy casi la mitad de los trabajadores activos pertenecen al mundo de la economía popular, y no tienen representatividad política, “eso es un montón, son casi 11 millones de trabajadores que están fuera de un mundo registrado y pertenecen a la economía popular”, agregó Carla. Por esta razón la referente dice, “necesitamos concretar y consolidar la representatividad para esos trabajadores que no la tienen, a nivel local, provincial y nacional. Tenemos claro que la idea no es salir del Frente de Todos, queremos participar y ser parte de una plataforma electoral, de ser una posibilidad para que la gente nos pueda elegir”.

Considerando que esta etapa electoral hay que concretarla, hay que ocupar los espacios, no tener miedo y buscar una representatividad que hoy no está. “Lo necesitamos, estamos en condiciones, venimos trabajando bastante y firme y yo se lo debo a los compañeros que todos los días le ponen la mejor cara y la mejor onda. A las compañeras del merendero, a las promotoras que andan en la calle, a los compañeros de la construcción, de la huerta”.

También hizo referencia al actual intendente con quien afirmó, hace tiempo no se reúne. Del mismo modo sobre la oposición dijo no gustarle que no se generen debates o disputas políticas “no me parece sano que este todo bien y seamos todos amigos. Lo más sano es debatir, discutir y el objetivo tiene que ser prioritario para el resto, el bien común de la sociedad, después vemos el cómo”.

Además afirmó: “Tenemos que defender a capa y espada un gobierno nacional y popular que sabemos y estamos seguros no van a tomar medidas en contra de los trabajadores”.

Volvé a escuchar la entrevista completa acá