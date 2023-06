JUEGOS BONAERENSES: CLASIFICADOS AL REGIONAL

VÓLEY

La Secretaría de Deportes informa que entre el pasado lunes y ayer se disputó en el gimnasio del Centro de Educación Física N° 6 la fase local de vóley, en el marco de los Juegos Bonaerenses.

Accedieron a la instancia regional los siguientes equipos:

Instituto San Miguel (Sub 13 Escolar Abierta Femenino): Elena Lacoste, Constanza Robilotte, Emilia Di Pasquo, Catalina Barrientos, Guadalupe Gallego, Sofía Arata, Catalina Etcheverry, Lucía Biazutti, Sofía Zabala, Malena Mendivil, Leyre Reyes Lara y Amorina Zappettini. DT: Diego Blanco.

Escuela Dante Alighieri (Sub 15 Escolar Abierta Femenino): Catalina Vázquez Priscila Martínez Gioia, Sofía Hourcade, Sofía Mazza, Jazmín Risso, María Del Pilar Murga, Renata Falasco, Emma Di Tullio, Josefina Gentilini y Jimena Iacomni. D.T.: Morena Rodríguez.

EES N° 2 (Sub 18 Escolar Abierta Femenino): Valentina Tafura, Sofía Astrid Rasch, Angelina Tafura, Lourdes González, Mariana Loviso Aristegui, Sol Gallardo, Pía Gentil, Abril Guerendiain y Mercedes Moro. D.T.: Luciano Poffer.

EES N° 2 (Sub 18 Escolar Abierta Masculino): Máximo Caputo, Luciano Montes de Oca, Stéfano Gil, Valentino Bulzomi, Francisco Moyano, Enzo Mele, Iñaki Lemus y Juan Cruz Urdániz. D.T.: Luciano Poffer.

HANDBALL PLAYA

La Secretaría de Deportes informa que ayer en el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner” se realizó la eliminatoria de Handball Playa, correspondiente a la instancia local de los Juego Bonaerenses.

Debemos consignar que se disputó solamente un partido de la categoría Sub 18 Masculino libre, donde se impuso el conjunto conformado por Stefano Gil, Thiago Caputo, Francisco Moyano, Matías Cáceres, Enzo Mele y Thiago Lozano. D.T.: Luciano Poffer.

Asimismo, los equipos que se clasificaron directamente a la fase regional fueron los siguientes:

Sub 18 Femenino libre: Josefina Maucouvert, Oriana De Benedetto, Manuela Fernández, Belén Santillán, Alina Kessler, Paula Nachon, Anahí Kessler y Malena Blundo. D.T.: Maximiliano Abraham.

Sub 16 femenino libre: Agustina Manzo, Malena Canosa, Rosario Couselo, Agustina Risso, Clara Abraham, Juana Rosso y Laura Zurro. D.T.: Fernanda Negrete.

Sub 16 masculino libre: Agustín Salas, Alan Rodríguez, Jacinto Torres Díaz, Elías Caminos, Hilario Dierickx, Matías Ametrano, Gonzalo Zabala y Thiago Lizaso. D.T.: Adriana Moyano.

Sub 15 Femenino Copa Buenos Aires Libre: Jazmín Díaz, Angelina Tafura, Elena Lencina, Agostina Pérez Orlando, Pía Gentil, Francisca Lucía Sondón, Magalí Harrison, Malena Ecilapé, Maitén Giacoia y Gabina Andino. D.T.: Gastón Isasmendiz.

Sub 17 Femenino Copa Buenos Aires Libre: Sofía Astrid Rasch, Kiara Lamas, Anastasia Gutiérrez, Guillermina Adorno, Mariana Loviso Aristegui, Oriana De Benedetto, María Luz Mercere, Mía Fernández, Franchesca Robilotte Zoco y Juan Rosso. D.T.: Emiliano Paz.