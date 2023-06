JUEGOS BONAERENSES: CLASIFICADOS AL REGIONAL EN TENIS, NATACIÓN Y ACUATLÓN

La Secretaría de Deportes informa que el pasado miércoles se llevó a cabo la fase local de tenis, natación y acuatlón, en el marco de los Juegos Bonaerenses 2023.

En el Club de Tenis, los clasificados a la siguiente etapa fueron: Ignacia Goñi (Universitario single), Juana Rosso y Franchesca Robilote (Sub 16 doble), Melissa Carrozzi (Sub 14 single promocional), Gian Marco Vitale (Universitario single), Máximo Caputo (Sub 18 single promocional), Vladimir Leone (Sub 14 single promocional); Laureano Gérez y Pedro Dorronsoro (Sub 14 doble).

Por otro lado, en el Natatorio Climatizado Municipal “Hugo Mauro” accedieron a la próxima instancia: en 50 metros libres: Miranda Palacios, Luca Branchesi (Sub 14); Martina Nicoliello, Dylan Bátiz (Sub 16); Sol Córdoba (Visual) y Enzo Cárdenas (Intelectual +17).

En 100 metros libres: Miranda Palacios y Luca Branchesi (Sub 14). En pecho: Luca Branchesi (Sub 14) y Julieta Altuna (Sub 18). En espalda: Luca Branchesi (Sub 14) y Florencia Farfal (Sub 16). En mariposa: Antonia Palacio (Sub 14)

En 200 metros libres: Delfina Antonelli Gigena (Sub 14), Agustina Caputo (Sub 16), Valentina Caputo (Sub 18), José Albarello (Adultos Mayores); Agustín Sandoval, Francisco Sandoval y Camila Cabral (Universitario).

En acuatlón: Delfina Antonelli Gigena, Felipe Dahn (Sub 14), Juana Paulé, Dylan Bátiz (Sub 16), Julieta Altuna (Sub 18), Camila Cabral y Agustín Sandoval (Universitario).