Sebastián Lizarraga, Concejal de Adelante-Juntos: “Queremos llegar sin improvisaciones y con todo armado por si la gente nos elige para conducir los destinos de la ciudad”

Hoy sin dudas, uno de los referentes de la oposición es el concejal escribano Sebastián Lizarraga, actual presidente del bloque Adelante-Juntos. En “Voces de la ciudad” conversamos con él sobre la actualidad de su espacio, los recientes pedidos sobre la rendición de cuentas de las partidas presupuestarias del ejercicio 2022, la campaña que se viene, las posibles alianzas y varios temas más.

De acuerdo al pedido elevado por minoría en referencia a las partidas presupuestarias de educación, salud y desarrollo productivo, donde del total asignado solo se ha usado un porcentaje mínimo, Lizarraga explicó, “Con las necesidades que hay en esas áreas queremos que se invierta ese dinero, porque está destinado y seguramente lo que no se usó esté en un plazo fijo”. La actividad del Concejo Deliberante justamente fue criticada días atrás por candidatos y políticos representantes de partidos que no tienen banca en el HCD, como una oposición débil que no genera hechos políticos. En respuesta a ello, el concejal de Adelante-Juntos cuestionó lo dicho argumentando que se trabaja en lo local, con temas de interés para el ciudadano y se evitan las confrontaciones de cosas que ya pasaron, y que no es lo que la gente espera. “Creemos que estamos haciendo un buen trabajo en el Concejo”, agregó Sebastián Lizarraga.

Con la campaña electoral que está a punto de empezar, y frente a las diferentes posturas de cómo se presentan y a quienes representan, el edil adelantó que ya tienen un nuevo espacio, propio de Adelante Las Flores, que será en calle Pueyrredón entre 25 de Mayo y San Martín y que se inaugurará el día de cierre de listas con la presentación de todos los candidatos. “Porque pensamos que lo ideal es tener un local aparte para la campaña en estas elecciones”. Si bien explicó que el comité radical es la base de Adelante, “somos radicales, incluso hay afiliados radicales y también hay mucha gente extrapartidaria. El partido radical no se lo regalamos a nadie, tengamos en claro que Adelante tiene una base importante radical, una cosa es el partido radical y otra cosa es Adelante Las Flores”.

Lizarraga señaló además que no saben si tendrán internas en su partido y que de todas formas, “nosotros estamos ordenados y hace tiempo largamos la candidatura de Federico (Dorronsoro), estamos pensando en nombres todavía para la lista de concejales y consejeros escolares. Hemos tenido alguna conversación con Alejandra (Quintieri) que es la representante del PRO en Las Flores. Pero lo ideal es estar de acuerdo y llegar a una lista única”.

Sobre la figura de Ricardo “Gato” Peters, expresó que es coordinador y acompaña todas las actividades que realizan, tiene mucha experiencia y conocimiento de la gestión pública, además de gran facilidad de comunicación.

Con la campaña en las espaldas, Sebastian Lizarraga y su espacio saben que se necesita mucha gente para completar listas, armar equipos de trabajo, pensar en futuros funcionarios, “pero nosotros ya previendo esto estamos pensando en un plan para cada área municipal. Queremos llegar sin improvisaciones y con todo armado por si la gente nos elige para conducir los destinos de la ciudad”, manifestó.

Escucha la entrevista de “Voces…” completa en este link.