Bernardo Lemma, pre candidato a intendente por La Libertad Avanza: ”Venimos a debatir y a proponer nuevas ideas”

En este año de elecciones generales –en el mes de octubre-, el eje de las entrevistas está marcado por lo político. En este sentido y continuando con los invitados con este perfil, sea por estar en la gestión, por la experiencia que llevan consigo y que siempre es interesante escuchar, o por aparecer recientemente en las listas, en “Voces de la ciudad” invitamos a un nuevo pre candidato a intendente.

Bernardo Lemma es el joven florense que se presentó hace pocas semanas como el pre candidato a intendente por el espacio La libertad Avanza, que lidera el economista Javier Milei (precandidato a presidente por dicho partido). “Nuestro espacio representa las ideas del liberalismo, pero no somos fanáticos de ningún político, venimos a debatir ideas, y proponer ideas nuevas”, explicó en el inicio el joven. Destacando su valor de tomar el lado difícil: presentarse y armar un espacio propio y no haberse sumado a un partido tradicional, pero a la vez remarcando que las ideas son para la ciudad y en pos de ella. “Primero definimos con quien vamos pero no tenemos problema en decir con estas ideas acompañamos y con estas otras no, eso habla de la libertad que tenemos en el espacio. Y apuntamos a lo local porque es donde podemos generar cambios”.

Con buena relación con políticos locales, conociendo gente y presentándose entre sus pares, Bernardo Lemma cuenta con experiencia electoral previa: en 2021 estuvo en la lista de concejales del espacio Juntos Las Flores que encabezó el ex intendente Ramón Canosa (elecciones que perdieron en las PASO frente a la lista de Adelante, liderada por Federico Dorronsoro). Frente a esa experiencia, comenta, “Cuando Ramón me llamó en esa oportunidad, acepté porque siempre me interesó la política y tenía ganas de hacer cosas acá. Hoy mantengo una relación por fuera de lo político, porque me aconsejó y me dio una mano en un momento difícil de mi vida”.

Sobre su equipo de trabajo, Lemma indicó “quien encabeza la lista es alguien joven, el 24 de junio vamos a lanzar la lista completa con todos los candidatos”. Señaló además algunos puntos en los que trabajan para presentar al momento de mostrar propuestas: “Turismo, parque industrial, emprendedores, tránsito, empleo municipal”.

Finalmente, insistió en que van a trabajar para ganar la elección pero “Los votos son de la gente no de un espacio político y la gente va a elegir la oferta donde se sienta más acompañada”.

¿Querés saber más sobre Bernardo Lemma? Escucha la entrevista a través de este link.