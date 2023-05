Noticias Municipales

MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA LA RABIA

En vista de los recientes casos confirmados de rabia en felinos domésticos, en las localidades de Laprida y La Plata, la Dirección de Bromatología y Cuidado Animal quiere recordar a la población la importancia de la vacunación anual a todos los caninos y felinos mayores de 3 meses, y que la misma es obligatoria por ley.

¿Qué es la rabia?

La rabia es una enfermedad viral que afecta al sistema nervioso de los mamíferos, incluyendo a los seres humanos. En nuestro país los perros y los gatos son los principales transmisores de rabia pero también pueden serlo algunos animales silvestres como los murciélagos y los zorros.

¿Cómo se transmite?

El virus presente en el animal infectado se puede transmitir a través de la herida causada por una mordedura, o bien cuando el animal lame una parte del cuerpo de la persona lastimada recientemente.

¿Cómo se previene?

– Quienes encuentren murciélagos (que son reservorios del virus de la rabia) de día, heridos o muertos, deben aislarlos, por ejemplo colocar un balde, y comunicarse inmediatamente con la Dirección de Bromatología y Cuidado Animal para que puedan tomar las muestras pertinentes.

– Aunque parezca muerto, no se debe tocar: se debe evitar la exposición a mordeduras. Alejar a los niños y mascotas del lugar.

– Enseñar a los niños sobre el riesgo de jugar con murciélagos: no son una mascota, no se debe tratar de alimentar ni manipular. No es habitual que estos animales estén visibles de día y menos en el piso, siendo en estos casos muy probablemente un animal enfermo, con altas probabilidades de tener y contagiar rabia.

– Si el murciélago mordió o tuvo contacto con una mascota, debe comunicarse con la Dirección de Bromatología o consultar con un profesional veterinario.

– En caso de sufrir una persona una mordedura, lavar la herida con abundante agua y jabón, no aplicar alcohol ni otro desinfectante, y concurrir rápidamente al centro de salud más cercano para ser evaluado por un médico.

– La única manera de prevenir es vacunando contra la rabia a perros y gatos a partir de los 3 meses de edad y repitiendo la vacunación una vez por año durante toda su vida.

¿Cuáles son sus síntomas?

En las personas los síntomas que deben hacer sospechar el diagnóstico de rabia son: fiebre, inquietud, dificultad para tragar, dolor de cabeza, sensación de hormigueo en el sitio de mordedura o lamedura, días después de haber sido agredido por un animal.

Una vez que comienzan los síntomas, es una enfermedad que no tiene cura y produce la muerte.

En los perros y gatos los síntomas incluyen cambios de comportamiento, agresividad, salivación excesiva, imposibilidad de tragar o de beber, pupilas dilatadas, convulsiones, parálisis y muerte.

Para más información y consultas dirigirse a la Secretaría de Salud Pública en Av. Rivadavia 363, Tel. 441570, o a la Dirección de Bromatología y Cuidado Animal en Av. Manuel Venancio Paz Nº 1114, tel. 442236, Cel/Whatsapp 466040.

CRONOGRAMA DE PAGO DE LOS PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

La Oficina Municipal de Empleo informa a los beneficiarios de los Programas Joven y de Entrenamiento, dependientes del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS), el calendario de pago que comenzará el jueves 15 de junio de 2023, de acuerdo al siguiente cronograma de documentos terminados en:

0 – 1: 15/6/2023

2 – 3: 16/6/2023

4 – 5: 21/6/2023

6 – 7: 22/6/2023

8 – 9: 23/6/2023

NÚMEROS TELEFÓNICOS DE LOS CAPS DE LA CIUDAD

La Secretaría de Salud Pública da a conocer los números telefónicos de los Centros de Atención Primaria de la Salud de nuestra ciudad.

CAPS “Ramón Carrillo” – Barrio Las Acacias – Teléfono 2244 502132

CAPS Barrio Solidaridad – Teléfono 2241-470853

CAPS Barrio Traut – Teléfono 2241 541074

CAPS Barrio 25 de Mayo – Teléfono 2241 546474

CAPS “Dardo Décima” – Belgrano 359 – Teléfono 2244 503802

Todos los números se encuentran habilitados para WhatsApp, mensajes y llamadas.

ESTE SÁBADO 3 JORNADA DE ADOPCIÓN DE LOS PERROS DEL ALBERGUE MUNICIPAL

La Dirección de Bromatología y Cuidado Animal recuerda que este sábado 3 de junio se realizará la Jornada de Adopción de los perros del Albergue Municipal.

Será de 14 a 17 horas y tendrá lugar en La Glorieta del Parque Plaza Montero.

Durante la actividad se registrarán turnos para castración de perros y gatos, y se brindará información sobre las enfermedades zoonóticas y los servicios del Área.

Se invita a toda la comunidad a sumarse a la jornada; también a referentes de protectoras.

Para más información comunicarse con la Dirección de Bromatología y Cuidado Animal: Av. Venancio Paz 1114, teléfono: 2244 44-2236/15-466040