Escr. Ramón Canosa, ex intendente: “Se ha conformado una marca con Gelené, pero eso no significa que esté ganada una elección, yo no subestimaría a nadie”

El ex intendente escribano Ramón Canosa estuvo en “Voces de la ciudad”, en el mediodía del martes respondiendo a todo. Se refirió a su gestión en el ejecutivo, su actualidad y futuro en la política así como a las figuras que hay en el escenario electoral de este año, tanto del oficialismo como de la oposición.

Remontándose a sus 4 años en la intendencia, Canosa dijo no haberle cambiado la vida ser el intendente de la ciudad, no en su forma de ser, en el sentido de responsabilidad sí. Y luego de cumplido su mandato, dice estar tranquilo con lo hecho y cuenta, “Duele cuando te quedas solo, hasta mis funcionarios que eran mis amigos no estaban. Yo puedo mirar a los ojos a todos mis funcionarios, pero no sé cuántos me pueden mirar a mí”, aseguró.

Sobre los 4 años de intendente, manifiesta que fueron suficientes por eso no volvió a ser candidato, y en su lugar estuvo “Lucky” Federico Alejandro. Hoy, ya fuera de los cargos continúa trabajando en su espacio (Pro) junto a Cristian Ritondo, y su actualidad está un poco más dedicada a la quinta sección, en superestructura, asesoramiento, territorio, “me gusta lo que hago, lo disfruto”, dice.

¿Los candidatos hoy? El pro puede ir con candidato propio o con una alianza de juntos por el cambio o con una lista vecinal, asegura el ex intendente, “Hoy no está definido eso, yo creo que las últimas 48 hs van a ser decisivas”. Por lo cual sobre el oficialismo agrega, “acá la gente tiene conformismo con la gestión Gelené. Se ha hecho una marca con Gelené, pero eso no significa que este ganada una elección, yo no subestimaría a nadie”.

Y sin dar nombres y esperando una fecha más próxima al cierre de listas, expresa “Ahora hay que ver que es lo que más conviene para la ciudad, no para una persona que especule con un puesto, sino para la ciudad”.

