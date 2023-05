Deportivas del Boletín Municipal

COPA IGUALDAD 2023: LAS FLORES PARTICIPÓ DE LA INSTANCIA DE SEMIFINALES Y FINAL EN MAR CHIQUITA

El sábado 20 de mayo, en el marco de la Copa Igualdad 2023, las jugadoras representantes de la ciudad de Las Flores participaron de la instancia de semifinales y final, con sede en el Estadio “Nestor Kirchner” de la localidad de Coronel Vidal, partido de Mar Chiquita .

Jugaron la semifinal contra Chascomús y luego por el tercer puesto contra General Belgrano. Con un resultado de 1-0 el seleccionado florense quedó en 4° lugar del campeonato, entre un total de 20 municipios.

El equipo fue conformado por: Florencia Macia, Soledad Nicoliello, Ana Bazzi, Maria Molina, Melania Velazquez, Albertina Alvarez, Carla Perez, Aixa Saurel, Gimena Caputo, Melina Moulia, Brisa Araujo, Tatyana Arballo, Paola Crego, Lucrecia Arballo, Flavia Guerrero, Iara Galli, Cieza Manuela, Karina Dahhur, Tamara suarez, Talia Borba, Yanet Galarza

Cuerpo técnico: Juan Lacava (Dt); Vicondoa Rocío (Ayudante de campo).

Durante la jornada se contó con la presencia y el acompañamiento del presidente de la Liga de Fútbol Femenino local, Palacios Francisco

El equipo de la Dirección de Políticas de Género, Diversidad y Prevención de la violencia agradece al intendente Alberto Gelene; a la secretaria de Desarrollo Humano, Mariángeles Basile; al asesor general de Políticas Públicas, Emil Gelene; a Raul Rosales y a la Secretaría de Deportes, especialmente al secretario Fernando Muñiz y al director Favio Folini, por el acompañamiento y el apoyo incondicional para que el sábado 13, jornada en la que Las Flores fuera sede de dicho evento, la actividad se desarrolle tal lo programado.

NEWCOM: LOS FÉNIX DE LA SECRETARÍA DE DEPORTES CAMPEONES Y SUBCAMPEONES EN EL TORNEO “6 CIUDADES”

Una destacada actuación cumplieron los equipos de Los Fénix, pertenecientes a la Secretaría de Deportes, en el marco del encuentro de Newcom denominado “6 Ciudades” que se disputó el pasado sábado en la ciudad de Lobos.

Los dirigidos por Laura Lopardo, Lucía Guzmán y el profesor Aldo Tobio se consagraron campeones en las categorías más de 40 años mixto, mientras que los conjuntos de más de 50 años femenino y más de 60 años mixto obtuvieron el subcampeonato; y el elenco de la división más 50 años mixto avanzó hasta la fase semifinal, en este interesante certamen que contó además con la participación de Saladillo, 25 de Mayo, General Alvear, Roque Pérez y los dueños de casa.

Estos resultados reflejan a las claras el compromiso y sacrificio en cada entrenamiento, pero a su vez la práctica del deporte mantiene activo a los jugadores, permitiéndoles una calidad de vida saludable.

Por otro lado, el próximo sábado 27 “Los Fénix” enfrentarán a Chivilcoy en el gimnasio del Centro de Educación Física N° 6 y el domingo 28 la categoría +40 mixto disputará un torneo en la localidad de Ranchos.

MÁS DE 200 AJEDRECISTAS EN LA TERCERA FECHA DEL GRAN PRIX PROVINCIAL DISPUTADA EN LAS FLORES

El intendente Alberto Gelené; el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Blanstein; y el secretario de Deportes, Fernando Muñiz, presenciaron la tercera etapa del Gran Prix Infantil del Centro de la provincia de Buenos Aires, que se llevó a cabo ayer en el Club Juventud Deportiva de nuestra ciudad.

El evento, organizado por la Escuela Municipal de Ajedrez que dirige el profesor Mario Orlando, fue un éxito total ya que participaron 210 ajedrecistas que representaron a 21 ciudades, entre ellos 31 florenses.

Los ganadores en sus respectivas categorías fueron: Lucio Fernández Benigni (Saladillo, Sub 8), Román Velgara Arambulo (Caseros, Sub 10), Braian Potis (Pringles, Sub 12), Benjamín Ortman (Pringles, Sub 15), Augusto Araña (Olavarría, Sub 18) y Nelson Luján (Saladillo, Libres).

Con respecto a la participación de los aficionados al juego ciencia de nuestra ciudad, estas fueron las posiciones alcanzadas: Sub 8 (21 jugadores): 3°) Milo Guidford y 12°) Gino Deluchi.

En Sub 10 (32 inscriptos): 15°) Braian Vincent, 21°) Genaro Pirez y 22°) Rodrigo Tedesco.

En Sub 12 (37 ajedrecistas): 12°) Jonás Bastién, 19°) Enzo Deluchi, 22°) León Lómez, 25°) Tomás Espíndola, 27°) Tomás Fosco, 30°) Francisco Zuralow, 34°) Pastor Melo, 36°) Bautista Crego y 37°) Francisco Ailán.

En Sub 15 (50 participantes): 2°) Román Eluchans, 11°) Tiano Puente, 21°) Bruno Castellá, 24°) Lara Vitale, 32°) Juan Barreto, 35°) Jesús de Usubiaga, 37°) Demian Cánepa, 43°) Iara González y 48°) Baltazar Padín Fenández.

En Sub 18 (15 jugadores): 14°) Kevin Genta y 15°) Tobías Ferrari.

En Libres (70 aficionados): 23°) Gian Marco Vitale, 29°) Federico Cataldo, 51°) Ezequiel García, 52°) Néstor Orlando y 53°) Walter Urien.

La próxima fecha se realizará el 11 de junio en Pehuajó.