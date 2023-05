TERCERA FECHA DEL GRAN PRIX PROVINCIAL EN JUVENTUD DEPORTIVA

La Secretaría de Deportes informa que el próximo domingo, a partir de las 10 horas en el Club Juventud Deportiva, la Escuela Municipal de Ajedrez organizará la tercera etapa del Gran Prix Infantil del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

Se aguarda la participación de aproximadamente 200 ajedrecistas de Junín, Roque Pérez, Saladillo, 25 de Mayo, Bragado, Pehuajó, 9 de Julio, Bolívar, La Madrid, Olavarría, Azul, Tandil, Gral. Belgrano, Caseros y Las Flores; que competirán en las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 15, Sub 18 y Libre.

Cabe destacar que habrá premios hasta el quinto puesto de cada división, además de tres distinciones más que será para la mejor Dama, Local y Senior.