Adrian Favre, empresario agropecuario: “Si no estás sentado en la mesa, sos parte del menú”.

En el programa “Voces de la ciudad”, conducido por Flavio Pérez, exponemos la actualidad agropecuaria contada desde adentro, por alguien que trabaja con y desde el agro.

El empresario rural Adrián Favre, contador, administrador agrario, responsable de Altuy S.A. compartió su realidad y mirada sobre el campo, cómo vive hoy una empresa agropecuaria con la campaña seca que estamos atravesando, la relación con los gobiernos municipales y nacionales, entre otros temas que involucran al sector.

De familia empresaria, es la tercera generación que mantiene la estructura y lleva adelante con mucho éxito la empresa “era mi sueño unir a mi generación y hoy somos reconocidos por ser una empresa agropecuaria que gestiona, que trata bien a su equipo”, expresa.

Al día de hoy trabajan alrededor de 22 personas entre los cuales hay contadores, ingenieros agrónomos, licenciados en sistemas, “eso le da un profesionalismo y un extra a la empresa”, sostiene Adrián.

Entre las múltiples tareas que realizan, también se ocupan de la parte ambiental, para dejarles un campo mejor a sus hijos, según cuenta y para integrarse a la sociedad. Se preocupan y ocupan usando todos los insecticidas, herbicidas y fertilizantes aprobados por senasa y fueron los primeros – hace aproximadamente diez años- en sacar un camión lleno de bidones vacíos de glifosato para su reciclaje.

En cuanto al clima, pese a la mala pasada que les está jugando, esperan cambie con el inicio de la próxima campaña, y se pueda recuperar algo. Así mismo resalta lo importante de la inversión cuando hay años buenos, para sostener cuando se vienen temporadas así, como la actual.

Sobre la relación gobierno-campo, Favre opina: “Hay políticas que entienden que el campo es un aliado y no un enemigo”, puntualmente del gobierno local dice haber reacción, una respuesta rápida frente a los requerimientos o necesidades. En el ámbito nacional, en cambio, “el gran problema con el campo es que no está sentado en la mesa, no somos parte y eso es culpa de los dos, no estamos dialogando y es un error. Y, como dice un amigo, si no estás sentado en la mesa sos parte del menú”.

Adrian Favre y todo su equipo directivo, forman parte de una familia empresaria que busca el liderazgo en la producción agropecuaria y por eso trabajan día a día casi silenciosamente. Buscando ser una empresa rentable en lo financiero, económico y contable. Y por tanto “somos parte de una comunidad y tratamos de que la comunidad se desarrolle, de que nuestra gente también se desarrolle y evolucione”.

Escuchá todo la entrevista entrando al siguiente link