Bárbara Pascual: “Siento que no podría hacer otra cosa que no sea música”

En los estudios de Frecuencia Personal, esta mañana compartimos charla y música con Bárbara Pascual. Artista instalada en Las Flores hace varios años canta acompañada con su guitarra que es su fiel compañera y completa sus canciones de forma inigualable.

“No podría hacer otra cosa”, afirma, “Siento que la música fue mucho más importante para mí, de lo que me puedo imaginar”. No quiere definirse con un solo género musical, “Canto las canciones que me gustan, nací en esta provincia y me atraviesa esta provincia. Yo hago música bonaerense. Canción y folclore bonaerense es la música que compongo”, nos cuenta.

Sobre los nuevos géneros musicales que han surgido en los últimos años, no quiere emitir opinión “los escucho, es lo que está pasando, la música es un parámetro social”.

Música y cantautora, está preparando un nuevo disco del cual por primera vez formará parte de la producción “Quiero aprender y dejarme sorprender, es un álbum con 6 o 7 temas propios”, y adelanta que la semana próxima ya empiezan a trabajar en eso. También tiene programadas dos presentaciones, este viernes en Tandil acompañada por músicos locales y el viernes 2 de junio en la ciudad de Bs As.

Bárbara Pascual, con su calidez en la voz y en su persona, nos brindó también algunas canciones en vivo.