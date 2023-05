Escribano Antonio Lizarraga: “Unirse con la oposición es la única posibilidad para competir y ganarle a Gelené”

Ex intendente, también fue concejal, hoy es partícipe activo acompañando y aconsejando a los nuevos actores dentro del radicalismo, entre los cuales está su hijo Sebastián. Antonio “Tono” Lizarraga fue el protagonista del programa “Voces…” comenzando la semana.

Durante la entrevista, recordó sus años en el ejecutivo municipal, cómo ganó las elecciones, y su paso también por el concejo deliberante. Asegura no tener enemigos políticos, “porque en esa época era todo sobre lo político no había nada personal, nunca recibí ningún agravio” comenta.

En la actualidad acompaña y presencia las reuniones en el comité radical donde está al tanto de algunos proyectos que se están haciendo y como él mismo califica, “La presencia ya expresa un apoyo”.

Priorizando a la familia y los amigos, hoy disfruta esos momentos sin obligaciones de funcionario público, jubilado de su profesión, simplemente “ayudo a mi hijo en la escribanía, porque viene temprano hace algunas cosas y después se va toda la mañana al Concejo”.

Sobre las condiciones de Sebastián (Lizarraga) para ser candidato a intendente opina “Está haciendo una carrera, es concejal, lo veo que se preocupa mucho por el pueblo. Encara los problemas con menos atajos, es distinto a mí. Tiene aspiración de funcionario público por los intereses que manifiesta”.

En cuanto al candidato presentado por el radicalismo -Federico Dorronsoro- dice verlo muy bien intencionado, armando una plataforma de lanzamiento, “es muy buena gente, creo que es un buen candidato”.

Y al mirar hacia las elecciones que se vienen, “Tono” cree que las conversaciones con otras fuerzas opositoras podrían ser el camino único de posibilidad para competir con Albert Gelené, y ganarle, si fuera el candidato por el oficialismo.

Perfil bajo, pese a haber ocupado más de una década el mayor cargo ejecutivo en la ciudad, hoy le deja el lugar a los nuevos jóvenes y sostiene: “No me siento en el llano ni antes me sentí en la cúspide de nada, yo seguí con la actividad de escribano. Nunca me sentí debajo de nadie ni encima de nadie. Como dice el dicho: El poder hay que ejercerlo sino no se merece tener, pero uno ejerce poder de distintas formas”.

Escuchá la entrevista nuevamente haciendo click en este link.