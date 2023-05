DEPORTES: AJEDREZ Y NEWCOM

Tomás Espinosa y Román Eluchanz, alumnos de la Escuela Municipal de Ajedrez a cargo del profesor Mario Orlando, lograron el segundo puesto en las categorías Sub 12 y Sub 16, respectivamente, correspondiente a la segunda etapa del Gran Prix Cuenca del Salado que se realizó el sábado 13 de mayo en el Centro de Jubilados de General Belgrano.

Se contó con la participación de 66 ajedrecistas, donde los demás florenses lograron los siguientes resultados: en sub 12: 3°) Enzo Deluchi, mientras que en sub 14: 3°) Tiano Puente, 4°) Bruno Castellá y 7°) Juan Barreto; y en Sub 18: 3°) Kevin Genta. Asimismo, en la división libre el duodécimo puesto le correspondió a Mario Orlando.

La próxima fecha será en junio en Brandsen.

NEWCOM: DESTACADA PARTICIPACIÓN DE LOS FÉNIX

Equipos de Los Fénix, pertenecientes a la Secretaría de Deportes, tuvieron un muy buen desempeño en la segunda fecha del Circuito Regional de Newcom, que se desarrolló el pasado sábado en los clubes Bancario, Vélez y River de Azul.

Los dirigidos por el profesor Aldo Tobio, Laura Lopardo y Lucía Guzmán continúan sumando partidos y experiencia, que juntamente con los entrenamientos semanales, hacen que los conjuntos sean cada vez más competitivos.

El elenco “B” se llevó los 9 puntos en disputa demostrando una gran química grupal, mientras que el equipo “A” se impuso en un encuentro y luego perdió muy ajustadamente los otros 2 partidos, destacándose el esfuerzo y compromiso.

El próximo compromiso será el sábado 20 de mayo en Lobos, en el marco de un cuadrangular junto a Saladillo, 25 de Mayo y los dueños de casa. Por otro lado, el sábado 27 de mayo se recibirá la visita de Chivilcoy.