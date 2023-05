Prof. Federico Alejandro: “no le cierro la puerta a nada y tampoco voy a andar a los portazos tratando de abrirlas”

“Voces…” recorre con sus entrevistas a figuras conocidas y relevantes de nuestra ciudad. Dentro del arco político, una de las figuras activa dentro del escenario político local es el profesor Federico Alejandro, a quien invitamos para recorrer su trayectoria y preguntarle sobre su futuro y proyecciones para este año electoral.

Hoy fuera del ruedo, pero ya con treinta años dedicado a la militancia y la participación cuenta como se alejó de la función pública para dedicarse de lleno a su profesión y a la familia. “Me alejé por diferencias, traté desde mi lugar intentar acercar posiciones bastante antagónicas, y lamentablemente hice todos los esfuerzos, pero no tuvimos un resultado positivo como para juntar todas las partes. Sentí que mucho más para aportar no tenía así que me aparté”, contó “Lucky”.

Su posición hoy está en repensar la política, sin comprometerse aún con ningún sector, pero no descartando aceptar propuestas que lo inviten a participar de algún proyecto en este tiempo.

Destaca además la gestión Gelené, y no repara en elogios hacia el intendente, aunque muchos lo tilden de ser simpatizante por sus dichos, “obras, infraestructura, desarrollo, la ciudad avanza y se ve. Por qué tengo que callar si el intendente de turno está haciendo las cosas bien. Creo que tiene que ser así la política”, añade.

Peronista, afiliado al justicialismo, sin “enemigos” políticos, ni compromisos con nadie insiste en que no ha resuelto su participación en estas próximas elecciones, “no le cierro la puerta a nada ni voy a andar a los portazos tratando de abrirlas. Siempre he estado en el lugar donde la coyuntura me ha puesto”.

