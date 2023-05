Milagro, cantante: “Voy por cuarta vez a presentarme en Uruguay”

Milagro Suarez, cantante florense con proyección internacional hoy visitó los estudios de Play Radios y nos contó sobre sus nuevas presentaciones. Lo próximo es una nueva gira por Uruguay en el mes de junio,16, 17 y 18, “Estoy muy contenta, uno tiene una dedicación y un sacrificio constante, y ahora me ha tocado nuevamente ir a Uruguay y recorrer el interior”, expresó Mili.

Con una muy buena repercusión en todas las ocasiones que estuvo en el país vecino, “cada vez que he ido fue con mejores expectativas y propuestas, esta es la cuarta vez que me convocan”, agregó. Porque además desde los medios se acompañaron las presentaciones de Milagro con alguna conferencia de prensa, y en dos oportunidades con reconocimientos por parte de emisoras y paginas populares de la movida tropical uruguaya. “Hacía mucho tiempo que no recibía esa bienvenida y ese reconocimiento que me trajo una emoción especial, es un mimo, además previamente el material ya se estaba escuchando y difundiendo”, contó.

También manifestó estar muy acompañada por sus pares cantantes, “Compartir con otros artistas, me hace crecer, me potencia”.

Con un futuro que sigue prometiendo, con cosas interesantes por venir en el exterior, Milagro sigue creciendo en su carrera artística, “hay proyectos para más lugares. Este es un trabajo que no es nada fácil, yo hago cumbia colombiana, pero uno se va renovando también en lo musical. Ya habrá una grabación con un repertorio que incluya también lo melódico”, adelantó.