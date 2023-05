Dr. Juan Tibiletti: “hacer política es estar todos los días”

El concejal por el Frente “Todos por Las Flores”, de licencia en el Concejo Deliberante por asumir el cargo de Director del Hospital hace aproximadamente un año, Dr. Juan Tibiletti, pasó por la entrevista de “Voces….” donde expuso el perfil político, respondió a todo y opinó sobre su futuro en la función pública.

Eligiendo el cargo ejecutivo frente al legislativo, antes de estar en la lista como primer concejal por el oficialismo, Tibiletti fue Secretario de Salud. En tiempos de pandemia, se puso al hombro momentos difíciles, de decisiones importantes y cuenta: “Hice lo que quería hacer, y era poder dedicarle a una ciudad lo mejor de mí para poder resolver esa temática que fue la pandemia. Y creo que este gobierno ha manejado la pandemia como nadie”.

Después vino el tiempo de la función legislativa, con la victoria en las elecciones de medio término y por la cual ocupó una banca desde diciembre de 2021, y asegura “Siempre me gustó eso de recinto, el discutir por lo que me importa”, pero meses después llegó la Dirección del Hospital, función que hoy desempeña y dedica al 100%.

En estos años involucrado en política, el doctor afirma que no se arrepiente del lugar que eligió, “primero me gusta, me metí pensando en la política pública. Soy alguien que se interesó por el ciudadano, me dieron ganas de participar y de hacer cosas por la sociedad”.

En cuanto a lo que viene, Juan Tibiletti no descarta ningún cargo, ningún lugar, y asegura que el equipo detrás de un candidato es lo más importante, “a medida que pasa el tiempo sabes que tenés un equipo de gente en quien confiar, gente que te puede dar una mano, y lo más importante es la vocación y no perder la empatía por la gente”. Y remarca, “hacer política es estar todos los días”.

