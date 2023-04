Jorge Alvaro, ATE: “Estamos esperando una respuesta del ejecutivo y mañana convocamos a un paro”

Luego de la nota enviada al intendente municipal de Las Flores, con el pedido de un aumento extra del 15 % por parte de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) seccional Monte, y a la espera de una respuesta, mañana se convocó a una jornada de lucha a nivel nacional con movilización a capital.

Hoy en Frecuencia Personal dialogamos con el secretario regional de esa seccional, Jorge Alvaro, quien evaluó la situación de los trabajadores municipales tanto en Las Flores, como en la región que representa.

“Estamos esperando una respuesta, esperando retomar las charlas, porque ese porcentaje que nos dieron se diluyó. En la nota solicitamos un 15% más del ya pedido para mayo”, explicó Alvaro. Así mismo agregó que no alcanza ni en la provincia, ni en la nación, porque las propuestas son muy pocas y la situación se va complicando.

General Belgrano y Monte: “la situación económica es mala en los dos lados. En Belgrano los empleados municipales del hospital no están cobrando como corresponde y los de otros sectores no cobran los que tendrían que cobrar. Además hace 6 años que no hablamos con el intendente, no nos atiende. Se ve que arregla con otros gremios porque con nosotros no”, comentó el Secretario Regional.

En Monte, “también se mandó una nota al ejecutivo para hablar de un aumento en estos meses”, dijo.

Las Flores: “Estamos esperando una respuesta del ejecutivo por el pedido de una nueva reunión, y mañana se marcha a la capital porque la jornada de lucha existe. Si quieren hacer paro lo hacen. En Monte van al local gremial y en Las Flores en el lugar de trabajo”, informó.