Agrimensores de todo el país celebran su día este domingo con un grito a viva voz: “Tenemos que ser más”

La Federación Argentina de Agrimensura realizará desde este lunes “La Semana Nacional de la Agrimensura” que consiste en disertaciones y exposiciones de especialistas vía zoom donde se esperan cientos de participantes del país y de Latinoamérica.



Desde la entidad, además de saludar a todos los agrimensores por “El Día de la Agrimensura” que es este domingo, aprovechará la oportunidad para colaborar juntlo al estado (Ministerio de Educación y Universidades) porque “tenemos que ser más”.



“Debemos contar con más ingenieros agrimensores. No somos todos los que deberíamos ser para poder estar en cada uno de los lugares donde por nuestra formación profesional debemos estar. Venimos trabajando nosotros y colegios provinciales para estimular la carrera con recursos y diversas iniciativas pero no alcanza. Con la formación que tenemos estamos convencidos que tenemos que ser más”, dijo Marcelo Lupiano, presidente de la FADA.



Además recordó que está vigente para hablar de este tema un pedido de audiencia con el ministro de Educación de La Nación, Jaime Perczyk, que aún no se concretó.



En ese punto se recordó que “es clave y esencial” que avance en la Cámara de Diputados de La Nación un proyecto de ley para que la Agrimensura sea declarada de “Interés público”, a fin de ser difundida masivamente por radio y televisión, tal como lo prevé el artículo 76° de la ley de servicios de comunicación audiovisual, y de esta forma impulsar en los jóvenes a que se interesen por esta profesión, que “tiene alta demanda laboral y escasez de profesionales”.



El autor de la iniciativa, que se encuentra en la Comisión de Educación, es el Diputado Nacional por la Provincia del Chubut, Santiago Igón. “Ojalá logremos que se sancione”, reiteró Lupiano.



“Buen presente laboral y las jornadas nacional de Agrimensura”



El titular de la Federación Argentina de Agrimensura, Marcelo Lupiano, destacó el “buen presente laboral” del sector pese a la actualidad económica y política del país.



“La situación actual nos atraviesa como a cualquier integrante de la sociedad pero no obstante eso podemos decir que estamos bien, con mucho trabajo y demanda”, indicó.



Por otra parte, Lupiano destacó “La Semana Nacional de la Agrimensura 2023” que comenzará este lunes.



“Este año hemos elegido como temática central el rol social de la agrimensura y del agrimensor en particular que es muy profundo e importante” contó.



“La Semana Nacional de la Agrimensura” consiste en diversas capacitaciones y exposiciones gratuitas durante la semana del 24 al 28 de abril, por plataforma Zoom, desde las 17 horas.



Las actividades son abiertas a profesionales, funcionarios y empleados de los organismos municipales y provinciales con injerencia en la materia.



En esta oportunidad, el evento estará organizado por la Comisión Nacional de Agrimensores Jóvenes (CoNAJ) y se celebrará de manera virtual. El eje central de esta edición será “El rol de la Agrimensura en las problemáticas sociales” y contará con dos disertaciones diarias.



Quienes deseen participar, deberán registrar su inscripción en el siguiente link: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYodeuqpj8uHNWP9DIRs-6hb7DQv0VmXsXZ.



Más info en: www.agrimensores.org.ar