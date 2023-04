Intendente Alberto Gelené: “la municipalidad no es una incubadora de empleo”

Esta mañana nos visitó en nuestros estudios el intendente municipal, ingeniero Alberto Gelené, en una entrevista de más de una hora mano a mano con Flavio Pérez, se refirió a la gran cantidad de obras en ejecución que se desarrollan en la ciudad, a su gestión en general y respondió mensajes y pedidos de vecinos.

Con mucha actividad, como es característico en el mandatario local, esta semana se reunió con el gobernador para firmar el convenio de municipios a la obra, con el que recibirá recursos para pavimentación, desagües pluviales, iluminación, veredas; además estuvo presente en Mar del Plata en el Cosapro (Consejo de salud provincial), acompañado por el director del hospital Juan Tibiletti, el secretario de salud, Eduardo Zapata e integrantes de las escuelas Dante y Técnica con el proyecto STOP ITS que coordina el dr. Pablo Arrúa.

Estuvo también en la OPISU, Organismo Provincial de Integración Social y Urbana, trabajando en la infraestructura y la inclusión del barrio del Centro Recreativo Néstor Kirchner, donde ya se está trabajando en la cancha de hockey municipal, así como en el Barrio La Blanca “donde se están organizando lotes con servicio, para tener una urbanización ordenada, calles Pueyrredón y Lucangioli”, explicó. Igualmente se gestionó una nueva motoniveladora ante el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan Jose Bahillo.

Entre las inquietudes que expresan algunos mensajes recibidos durante la entrevista, están la falta de gas, cloacas o asfalto en distintos sectores de la ciudad, por lo cual el intendente contestó e hizo referencia a lo próximo como el asfalto en el Barrio Las Flores, el cordón cuneta del barrio los porteños, entre otras obras, mientras además anotó cuidadosamente cada pedido recibido con el compromiso de ocuparse personalmente.

En un año electoral, con grandes expectativas de parte de todos los sectores políticos, ya se empezaron a sentir voces y expresiones, algunas en contra de su gestión, por parte de la oposición. El intendente respondió con datos a esas críticas, “Respecto al trabajo, veo que sí hay, lo que me preocupa es el nivel salarial que tiene que aumentar, no la falta de trabajo. Las Flores sufrió un atraso de 20 años previo al 2003, era un municipio chiquito que no generaba nada, hay que tener en cuenta esas situaciones”. Y sobre el trabajo municipal puntualmente agregó “la municipalidad no es una incubadora de empleo”.

Destacó el trabajo que se realiza con todo el equipo municipal, “Atendemos todas las áreas, adultos mayores, salud, discapacidad, la juventud que promueve, que hace, todo tiene que ver con el quehacer municipal. El parque industrial es una muestra”.

Y resaltó, “Quiero la mejor ciudad, la más linda, la que pueda dar trabajo a todos, con desarrollo urbano y productivo, todo lo que se habla, los que tuvieron oportunidad de hacerlo no lo hicieron, no hay que desprestigiar la tarea realizada, que es de muchos florenses no solo mía”.

Y reafirmó el detenerse y mirar todo lo logrado hasta hoy, “Hagamos un análisis detallado de la historia de Las Flores, propongamos cosas y trabajemos, hay que hacer no hablar”…

“Tenemos una hermosa ciudad y la tenemos que cuidar y mucho”.