Reconocimiento a Andrea Izzo Capella como LIDER DE LA RURALIDAD

Desde la Secretaria de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación y la Dirección del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, se hará una distinción como Lider de la ruralidad a la diseñadora Andrea Izzo Capella, por su trabajo con Mujeres Rurales.

“Estoy orgullosa, levanté una bandera de la mujer rural, estamos visibilizando a estas mujeres que a veces no se las tiene en cuenta”, expresó Andrea a Frecuencia Personal.

Se trata de un reconocimiento que se realiza todos los años a diferentes personas de América Latina, en este caso se le entregará a la diseñadora local. “Me sorprendió, porque mi trabajo todavía no es muy fuerte. Se piensa en lo rural con la ganadería, el campo, la agricultura, al reconocer el trabajo de la moda, llama la atención esta propuesta que yo hago, y ahí me llaman”, contó Andrea que además manifiesta su amor por nuestra ciudad que la adoptó hace más de diez años ya. “Es un lugar maravilloso, trato de devolverle a Las Flores algo de lo mucho que me dio y me da”.

La distinción se puede seguir por el canal de youtube del IICA Argetina, el lunes 17 de abril a las 16 hs.