Las Secretarías de Deportes y Cultura informan que se encuentra abierta la inscripción para los Juegos Bonaerenses 2023.

Además, están a disposición los reglamentos y demás documentación.

A las habituales disciplinas, se incorporaron:

En Deportes juvenil: Softbol y Fútbol 7 Mixto para sexto grado escolar; Hockey para los Juegos y Seven para Copa Buenos Aires; Rugby de 15 para los Juegos y Seven para la Copa Buenos Aires; Handball Playa Sub 18; en la modalidad Escolar Abierta no habrá límites de jugadores Federados.

En Adultos Mayores, se podrá participar en la categoría “B” de Newcom; Mus; y la Modalidad “Intergeneración en Orientación, Truco y Tejo”.

Para la inscripción, los interesados pueden ingresar en https://lasflores.gob.ar/juegosba/

O acercarse a las respectivas Secretarías, en el horario de 8 a 14 horas.