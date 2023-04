Gran cantidad de deportistas florenses se preparan para las Olimpíadas Cuenca del Salado

El Secretario de Deportes, Fernando “Gareca” Muñiz informó para Play Radios cómo se preparan los florenses que participarán en las 18º Olimpiadas Cuenca del Salado 2023. “Como es tradicional se desarrollan en la ciudad de Lobos, e involucran a gran cantidad de ciudades vecinas que participan de la misma”, comentó.

Con una muy importante participación en las siguientes disciplinas: ajedrez, Básquet, beach voley, bochas, golf, futbol, ciclismo, hockey, tenis, tejo, pelota paleta, rugby, rural bike, patín, vóley, padel, natación, taekwondo, new com, y pedestrismo 10 km que es la prueba de cierre,los florenses intentarán conseguir la mayor cantidad de medallas. “Las competencias comenzarán el viernes 14 de abril con la disciplina new com, que será la única en realizarse ese dia”, agregó Muñiz.

Las jornadas se completan los días sábado 15, domingo 16 y culminan el fin de semana siguiente, 22 y 23.