Comenzó la XXXII edición del Encuentro Mototurístico en Azul

El tradicional evento, organizado por la agrupación azuleña Quijotes del Camino, comenzó el jueves y se extenderá hasta el domingo.

El tradicional Encuentro Mototurístico de Semana Santa en Azul, reúne gran cantidad de motociclistas cada año. Para conocer más sobre este evento, Virginia Cabrera, integrante del grupo impulsor de la movida, brindó detalles al respecto.

Cabrera mencionó que el lunes ya habían llegado los primeros participantes del encuentro. Se trata de Oscar y Patricia, un matrimonio proveniente de la ciudad de Mar del Plata.

Si bien descuentan que el encuentro será un éxito, los Quijotes del Camino aguardan que el número de vehículos sea realmente importante, al menos de unas 1500 motos, para poder cubrir los gastos que implica la puesta en marcha de esta iniciativa. “Es terrible, pero así es la realidad actual de la Argentina. Hacer un evento de esta magnitud es muy costoso. Hay que tener un buen sonido, afrontar todo lo relacionado con las habilitaciones y la seguridad dentro y fuera del predio, los baños químicos, la leña, las cosas que les preparamos a los participantes y demás”, comentó Cabrera, quien paso seguido manifestó que “son innumerables las cosas que tenemos que hacer y muchas veces la comunidad no lo sabe”.

“Azul es como la materia pendiente de todo motociclista. Tal vez el vecino no se da cuenta de la hermosa ciudad que tenemos a nivel turístico: la Boca de las sierras, el Balneario, el Parque, la Costanera. Todo eso es lo que nosotros resaltamos en este evento”, expresó Cabrera, quien también subrayó que, “de hecho, el fin de semana se va a ver que andan muchísimas motos porque se hacen un viajecito a Azul para pasarla lindo”.

En el mismo sentido hizo hincapié en que “esto nosotros lo fuimos sembrando de a poquito, y hoy por hoy todo el que pasa por Azul se queda un día, da una vuelta, invierte algo en turismo y sigue su viaje”.

Los feriantes también arribaron a la ciudad. Los primeros lo hicieron el lunes desde Paraná, Entre Ríos.

“Es una entrada de dinero importante para la ciudad”

En otro tramo de la charla, Cabrera indicó que “ya instalamos el puente con ayuda del Municipio. También armamos unos 15 fogones que estaban destruidos. Teníamos unos ladrillos que nos donaron y nosotros pusimos la mano de obra. Al camping lo han pintado este año y quedó más bonito. Desde el Municipio, a los baños también les hicieron unos retoques”, acotó.

De igual forma la integrante de Quijotes del Camino dejó en claro que “es una entrada de dinero importantísima para la ciudad. Todo el que viene va a comprar a la carnicería, a la panadería, se da una vuelta por el centro y se toma un cafecito, almuerza o cena”.

“Siempre deja muchísima plata en varios aspectos, porque es un hecho también que algunos arman su carpa y hay otra gente que no. Hay participantes que se van directamente a un hotel. Además, todos se quieren llevar un recuerdo de Azul, ya sea un dulce de leche o un alfajor. Entonces es ahí donde se fomenta muchísimo lo que es la entrada económica para la ciudad”, afirmó.

Al referirse a lo relacionado con la seguridad vial, Cabrera sostuvo que “el que viaja lo hace siempre con todo el equipo completo, porque sabe que hasta un raspón es terrible. En todo eso está el uso del casco”.

“En Azul nos falta mucho concientizarnos mucho en ese aspecto. Eso se ve en los controles de tránsito, cuando muchos los evaden y salen disparando para otro lado como si fueran delincuentes. Y no es así, sólo no tienen el casco puesto o seguramente no pagaron un seguro de 300 pesos”, expuso.

Igualmente consideró que “es algo inentendible esta cultura. Falta tanta educación. Yo tengo mi vehículo, pago un seguro, me pongo el casco y cuando me para el inspector es simplemente eso lo que me va a pedir”.

Sin embargo, advirtió, “para los chicos es el ruido y sin casco. Es una cultura en la que hay mucho para trabajar. Cuando los controles son más intensivos se ve que todo el mundo anda con casco. Lamentablemente en Tránsito no tienen tanto personal para hacer más operativos”.

“Es una realidad que tenemos en nuestra ciudad y el encuentro de motos no se organiza para hacer lío. Sí hay un movimiento muy importante, pero el evento es de las puertas del camping para adentro. Lo que ocurre afuera es otra cosa”, refirió.

“Siempre ha sido muy buena la colaboración de la comunidad”

Sobre el final de la entrevista, Virginia Cabrera recordó que a partir del jueves mismo se desarrolla el cronograma de actividades previsto para el encuentro, que concluirá en la jornada del domingo. La entrada es totalmente gratuita, pero se solicitó a quienes asistan al camping colaborar con un alimento no perecedero, en razón de que al finalizar el evento se entregarán a los comedores Juan Pablo II, Luz y Esperanza y Barrio Urioste. “La verdad es que -gracias a Dios- siempre ha sido muy buena la colaboración que recibimos de parte de la comunidad”, dijo en ese contexto.

Además resaltó que “participan muchas motos. También hay feriantes, manualistas y expositores. El escenario montado para el encuentro es hermosísimo. Tendremos la elección de la reina y el rey del evento y muy buenas bandas. Y por supuesto, habrá caravanas por la ciudad y la Boca de las Sierras. Eso es lo que le ofrecemos a la comunidad, por eso los invitamos a se acerquen los días que puedan con su reposera, a tomar unos matecitos, disfrutar del aire libre y a pasarlo lindo”.

Por último, Virginia Cabrera agradeció al Municipio por “la enorme colaboración recibida. La verdad es que nos han atendido de diez, tanto el intendente Hernán Bertellys como el subsecretario de Gobierno Leandro Fissina y el director de Relaciones con la Comunidad Sebastián Rodger. También Alejandra País, Noelia Gaillours, Rody Wagner y Lucio Castiglione”.

Programa de actividades

Viernes:

– 8:00 Recepción de los participantes, puestos de feriantes, artesanos y manualistas.

-16:00 Bandas de rock locales e invitadas de la zona: La Máquina del Rock, Bombardero, Ser Humano, Castigador, Huellas, con los clásicos del rock que siempre están en los recuerdos (las bandas tienen continuidad en el escenario)

– 20:00 Caravana nocturna recorriendo Parque Municipal, Costanera, Monumento del Quijote, Avenida Pellegrini, Cacique Catriel y Balneario (se ruega respetar la velocidad en las avenidas, conservando el orden en la caravana).

Sábado:

– 8:00 Recepción de los participantes.

– 10:00 Caravana y recorrido de 40 km a las sierras y el Monasterio Trapense. Foto grupal. Están invitados todos los azuleños que deseen participar, se solicita llevar casco.

– 14:00 Juegos típicos de los motociclistas en la ex cancha de rugby.

– 16:00 Comienzo de las bandas: Warfare, Los Reclusos de Bangkok (las bandas tienen continuidad en el escenario).

– 17:00 Caravana tradicional por la ciudad con la elección de la reina en escenario de la ex cancha de rugby y acompañamiento de autoridades.

– 17:30 Continuidad de la presentación de bandas: Fierro, Legendarios 70, Macadam.

– 21:00 Elección del rey del Encuentro de motos.

– 22:00 Menciones para los participantes y agrupaciones que cuelguen su bandera; sorteos como todos los años y el sorteo mayor de la moto 0 km con el número de cartilla.

Domingo:

– Despedida y desconcentración de los participantes.

– Los feriantes continúan hasta las 19.

– El puente se desarma el mismo domingo, se ruega a la comunidad de Azul colabore con los organizadores del evento y no pasen por el lugar una vez finalizado el encuentro.

