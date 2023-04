PADEL: FIORELLA Y SANTINO PROPATO GANARON LA SEGUNDA FECHA DEL SELECTIVO NACIONAL

Los hermanos Propato se adjudicaron la segunda fecha del Selectivo Nacional de Padel que se llevó a cabo desde el viernes 31 de marzo hasta el domingo 2 de abril con la organización de la Asociación de Padel Argentina (APA).

Fiorella, y Francesca Ana Floriani (San Luis), superaron en la final 6/3 y 6/1 a Greta Gavio y Antonella Sol D’Angelo (Buenos Aires), logrando el título de la categoría Sub 16 “A”. Mientras que Santino y Agustín Silva (Mar del Plata) se quedaron con el certamen de la división Sub 14 “A” al derrotar en la final 6/3 y 6/4 a Luna (Córdoba) y Contreras (Misiones).

En cuanto a la participación de los demás florenses, debemos consignar que Valentino De Benedetto y Luciano Bordón (Tandil) llegaron a octavos de final en Sub 16 “A”.

En tanto Maitén Giacoia y Julieta Tercero (San Luis; Sub 16 “A”), Nehuén Giacoia y Julián Chaya (Tucumán; Sub 12 “A”), Emma Di Tullio y Jazmín Ibarrola (San Luis; Sub 16 “C”) y Olivia Di Tullio con tan solo 9 años, junto a Catalina María Pasero Abratte (Córdoba; Sub 12 “B”), a pesar de cumplir una buena actuación, no superaron la zona clasificatoria.