Gato Peters sobre los premios Estrella de Mar: “la terna en la que me incluyeron es una falta de respeto” 

El humorista florense Ricardo “Gato” Peters fue recientemente ternado al premio Carlos en Córdoba, como mejor humorista, junto a Cacho Garay y el Oficial Gordillo. “Yo estaba muy contento de compartir con estos dos monstruos porque el oficial es un fenómeno de público este año y ya es un capocómico y Cacho es muy reconocido. Y alguno tiene que ganar y ganó Cacho y me parece bárbaro”, comentó a Frecuencia Personal sobre los premios de Villa Carlos Paz. Y señaló también que es un honor haber compartido esa nominación con dos grandes, “yo nunca opino de los premios, me honra la terna”.

Además en estos días fue nominado a los Estrella de Mar en la ciudad de Mar del Plata, pero en este caso en la sección variedades compartiendo la terna con un circo y una medium, en este caso expresó, “Es una falta de respeto yo prefiero que no me ternen, respeto mucho la labor del jurado pero que nos ternen ahí es una falta de respeto a nuestro laburo”, y agregó que “Yo pensaba que no me iban a ternar, y me desayuno con esto, me pusieron ahí y no en humor o stand up”.

Al respecto dijo con humor y entre risas, como es característico y natural en el Gato Peters, “ya está yo lo voy a usar en los afiches míos, ternado en Carlos Paz y en Mar del Plata”.

Sobre su espectáculo y la presencia de público, contó que afortunadamente se está trabajando a sala llena y les va muy bien en la costa, mientras que en Carlos Paz, “esperamos más, los espectáculos en general están flojos, no hay un fenómeno. Pero todos venimos ahí parejos”.

Con mas de 20 funciones entre enero y febrero por la costa atlántica, y con fechas programadas además por los festivales más importantes para febrero y marzo, Gato Peters acumula aplausos del público y siempre se hace un ratito para volver a Las Flores y descansar aunque sea un día entre viaje y viaje. Y como anunció, en el mes de mayo podremos disfrutarlo en nuestra ciudad con alguna función.