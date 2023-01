Adrian Favre, productor agropecuario: “si no cambia rápidamente el clima, va a golpear muy duro”

En este último tiempo el clima está complicando los cultivos con la extrema sequía, pero también a todo el sector productivo en general, y los pronósticos no son favorables en lo inmediato ya que no anuncian lluvias que puedan mitigar o dar alivio a los productores que tanto esperan y necesitan del agua en estos tiempos.

“El campo viene complicado en el último tiempo con la sequía, es un tiempo muy crítico, si no cambia rápidamente va a golpear muy duro. Desde hace dos o tres meses las cosas no terminan de mejorar”, manifestó esta mañana Adrian Favre, productor agropecuario, a Play Radios.

Entre las alternativas que toman desde el sector están vender, sacar o encerrar los animales. En cuanto a la agricultura la cosecha fina, trigo o cebada, fue muy mala. Para la gruesa ya hay una pérdida importante, “llovieron 1,75 mm ayer y esperabamos 100”, explicó Favre.

Estos eventos de seca se dan cada mucho tiempo y esta vez está pegando mucho. Como señala el productor esta situación ya se ha visto en años anteriores, “ahora esperemos no pase lo de la Campaña 08-09 que no llovió nada, la gruesa se perdió casi completa y llevó a pérdidas millonarias. Si no llueve va a pasar lo mismo en esta campaña 22-23”.

En cuanto a medidas implementadas por el gobierno, no hay algo que impacte de manera importante y ayude a los productores, solo algún crédito pero no llega a ser un salvavidas de los buenos. “También los precios de la hacienda están estables desde hace 6 meses, por una exportación parada porque no hay un buen valor del dólar y la misma seguía que nadie quiere comprar hace que la ganadería y la agricultura estén complicadas”, agregó.

Finalmente Favre se refirió a los caminos, “hará 4 meses que no pasa una máquina, están bien, pero si lloviera serian un desastre, están bastante dejados”.