Fabián Blanstein, Presidente del Honorable Concejo Deliberante: “hemos estado a la altura de las circunstancias”

En la mañana de Frecuencia Personal recibimos en nuestros estudios al Profesor Fabián Blanstein, Presidente del Honorable Concejo Deliberante para repasar la actividad legislativa, política y hacer un cierre de año en general.

Con vasta experiencia en la gestión pública, fue director de prácticamente todas las áreas municipales, concejal, presidente de bloque, presidente en dos períodos del HCD, intendente interino en más de diez ocasiones, siempre acompañando a Alberto Gelené que fue quien lo convocó allá por el 2008 y confió en sus capacidades y compromiso. Pero además sin dejar su profesión docente y su pasión por el deporte, continúa capacitándose en fútbol, hace poco se recibió de DT. Ahora a punto de jubilarse de la docencia el año próximo, habiendo pasado por muchas escuelas -públicas y privadas- donde pasaron muchos alumnos, “creo que la gente me mira bien. Valoro mucho a la gente y he tenido siempre buenas cosas, soy esto”, dice convencido de los pasos que ha dado en todos los ámbitos por donde pasó. “Y creo que la experiencia que me dio la vida, la gestión, la profesión son para aportar muchísimas cosas para nuestra ciudad”, agregó. “No tengo grises y la gente lo sabe, me toco estar en funciones muy importantes dentro del municipio. Considero por sobre todas las cosas el trabajo en equipo, en grupo, eso lleva a buenas acciones y a buenos finales”.

Con compromiso, responsabilidad, dando lo mejor de sí, Fabián manifiesta su acompañamiento permanente hacia el intendente del cual opina, “Alberto a re transformado la ciudad, la ha refundado, con muchas obras”.

Por otra parte, y pensando en un balance de lo hecho en el año, el presidente del Concejo Deliberante expresó, “Todas las gestiones que hace el intendente, travesía urbana, las calles, los complejos habitacionales, todo pasa por el concejo, y en eso creo que hemos estado a la altura de las circunstancias, todos los bloques políticos. Porque no se han puesto palos en la rueda. Además como presidente he acompañado y representado al concejo en actos oficiales e institucionales”.

Finalmente y pensando en lo que vendrá, Blanstein manifestó, “En el lugar que esté me brindaré como siempre, ojala que siga con estas ganas, con el compromiso que he tenido siempre, sea en el fútbol o en la política”.